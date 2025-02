Il supporto software rappresenta uno dei fattori fondamentali da valutare quando si decide quale smartphone acquistare, in quanto è in grado di garantire una vita più lunga al device e tra le aziende particolarmente attente anche a questo aspetto c’è Xiaomi.

Solo che ogni cosa prima o poi è destinata a finire e ciò ovviamente vale pure per il supporto software e un esempio recente ci arriva proprio dal colosso cinese, che nelle scorse ore ha annunciato la fine del rilascio di aggiornamenti per nove smartphone di Redmi e POCO.

Xiaomi manda in pensione diversi smartphone Redmi e POCO

Xiaomi aggiorna con una certa regolarità l’elenco End Of Support (EOS), ossia quello dei dispositivi per i quali non sono più in programma aggiornamenti (né del sistema operativo né per quanto riguarda le patch di sicurezza) e nelle scorse ore sono stati aggiunti nove modelli di Redmi e POCO.

Questi sono i nuovi smartphone del gruppo Xiaomi che non riceveranno più aggiornamenti:

Redmi Note 11 / Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S / Note 11S 5G

Redmi 10C

Redmi 10 2022

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro

In sostanza, i possessori di questi smartphone (ricordiamo che si tratta di modelli di fascia medio-bassa) non devono più attendersi dai rispettivi produttori il rilascio di aggiornamenti software di alcun tipo e, pertanto, con il passare dei mesi il loro utilizzo potrebbe esporre gli utenti a rischi per la sicurezza dei loro dati.

Chi non volesse affidarsi al mondo del modding e installare una ROM custom dovrebbe quindi valutare la possibilità di acquistare un nuovo modello, magari con un supporto software garantito per un periodo maggiore.