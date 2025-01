Nel corso delle ultime ore, alcuni leak hanno fatto trapelare quelle che potrebbero essere alcune delle specifiche tecniche di diversi modelli di smartphone in arrivo nel corso del 2025, andando a comprendere rispettivamente Xiaomi 15 Ultra, Mix Flip 2 e Redmi Turbo 4 Pro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 15 Ultra: chip proprietario in arrivo?

Secondo quanto riportato da un recente leak ad opera dell’informatore That_Kartikey sul social network X, il prossimo smartphone top di gamma firmato Xiaomi potrebbe presentare un nuovo chip proprietario realizzato dalla compagnia, nonostante al momento non ne conosciamo le esatte specifiche tecniche. In particolare, il nuovo chip montato all’interno di Xiaomi 15 Ultra potrebbe chiamarsi “Small Surge“: considerando l’assonanza con il brand Surge, il nuovo chip potrebbe verosimilmente portare con sé diversi miglioramenti all’autonomia e ai tempi di ricarica, oltre che la ricezione del segnale.

Tra le novità attese da Xiaomi 15 Ultra troviamo anche un modulo fotocamere completamente rinnovato, con la possibile introduzione di un sensore con obiettivo per macro da 10 centimetri, e una batteria con capacità maggiore rispetto al precedente modello.

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra potrebbe essere verosimilmente presentato in occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona, atteso per il prossimo 3 marzo.

Xiaomi Mix Flip 2: passi indietro per la fotocamera

Xiaomi Mix Flip 2 potrebbe uscire nel corso dei primi mesi del 2025, alla luce delle ottime vendite registrate dal modello precedente. Il nuovo modello di smartphone pieghevole potrebbe essere più sottile e leggero rispetto al primo, oltre che montare una batteria più capiente in grado di assicurare una maggiore autonomia.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere posteriore troveremo due sensori, di cui il principale da 50 megapixel con apertura f/1,5, accompagnato da un sensore ultrawide da 50 megapixel con apertura f/2,76, che sostituirà dunque il precedente sensore teleobiettivo del modello originale. Il nuovo Xiaomi Mix Flip 2 sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Elite, e offrirà un display LTPO OLED da 6,85 pollici di diagonale e risoluzione 1,5 K. Sulla parte laterale dello smartphone sarà presente un sensore per le impronte digitali, integrato nel tasto per l’accensione. Attesa anche la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua e alla polvere, oltre che il supporto alla ricarica wireless e ai pagamenti NFC.

Redmi Turbo 4 Pro: il primo smartphone con Snapdragon 8s Elite

Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con il lancio di Redmi Turbo 4, ma stando ad alcuni rumor la compagnia sarebbe già al lavoro su Redmi Turbo 4 Pro, che potrebbe uscire a breve. Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma cinese Weibo, il modello Pro potrebbe montare al suo interno il chip Snapdragon 8s Elite (numero seriale S8735), a differenza del processore MediaTek presente sul modello base. Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, Redmi sarebbe a tutti gli effetti uno dei primi produttori a implementare il nuovo chip sui prossimi modelli di smartphone in uscita. Il chip Snapdragon 8s Elite dovrebbe verosimilmente offrire una frequenza massima pari a 3,21 GHz, con GPU Adreno 825.

Il nuovo modello Pro potrebbe presentare una batteria da oltre 7000 mAh di capacità, contro i 6550 mAh del precedente modello. Sul lato anteriore troveremo un display con risoluzione 1,5 K, con dimensioni che rimarranno probabilmente invariate. Posteriormente sarà presente invece una scocca in vetro, che sarà unita anteriormente da un frame in metallo.

Redmi Turbo 4 Pro è al momento atteso per il mese di aprile sul mercato cinese, uscendo a livello globale sotto il nome di POCO F7, nonostante la compagnia non abbia comunicato ancora nulla a riguardo. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno dunque conoscere una conferma (o eventuale smentita) direttamente dalle rispettive compagnie produttrici. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Xiaomi e Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.