HyperOS 3 dovrebbe introdurre novità entusiasmanti, tra cui migliori prestazioni, nuove funzionalità e un nuovo design, poiché sarà basato su Android 16.

Secondo XiaomiTime, HyperOS 3 inizierà a essere distribuito a luglio 2025 e il colosso cinese avrebbe pianificato un rilascio su larga scala che include molti dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO.

HyperOS 3 arriverebbe su vari smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO

L’elenco completo dei modelli supportati non è ancora ufficiale, tuttavia si prevede che i dispositivi Android idonei per la terza versione di HyperOS saranno i seguenti.

Xiaomi

Serie Xiaomi 15, 14 e 13

Serie MIX Flip e MIX FOLD, come ad esempio MIX Flip 2 e MIX FOLD 4

Tablet come Xiaomi Pad 7 Pro e Pad 6S Pro

Redmi

Serie Redmi Note 14, 13 e 12

Serie Redmi K80, K70 e K60

Tablet come Redmi Pad Pro 5G e Redmi Pad SE

POCO

POCO F7 Pro, X7 Pro e M7 Pro 5G

Edizioni speciali come POCO X7 Pro – Iron Man Edition

In base a quanto riferito da Xiaomitime, la prossima versione del sistema operativo mobile di Xiaomi potrebbe offrire funzionalità per migliorare la personalizzazione, come ad esempio le icone a tema che si adatterebbero al resto del sistema con uno stile dinamico.

Ci sarebbero anche miglioramenti nelle prestazioni che consentirebbero una migliore gestione del multitasking, funzionalità Game Turbo migliorate, ottimizzazioni per pieghevoli e tablet e ovviamente nuove funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale.