Sono trascorsi alcuni mesi da quando vi avevamo parlato per la prima volta di Ask Photos, la nuova funzione di ricerca di Google Foto alimentata da Gemini, l’AI del colosso di Mountain View; a tempo debito, vi avevamo illustrato il funzionamento di questa novità e ve ne avevamo segnalato il roll out. Adesso, la casa madre è intervenuta nuovamente, mettendo mano alla UI di Ask Photos nel contesto di un nuovo aggiornamento dell’app Google Foto per dispositivi Android: si tratta, a ben vedere, di un ritocco grafico che comprime lo spazio di Gemini, andando così a valorizzare la ricerca classica di Foto.

In particolare, gli utenti negli Stati Uniti che hanno già accesso alla funzione Ask Photos vedono il classico tab Cerca rimpiazzato da Ask, mentre la solita icona della lente d’ingrandimento è contraddistinta dalla presenza del noto logo di Gemini in un angolo. Come si accennava in apertura, il team di Google ha pensato bene di intervenire sulla UI di Ask Photos. Prima dell’aggiornamento, un tocco sull’icona del tab Ask apriva una UI a schermo intero con un chatbot familiare a tutti coloro che abbiano utilizzato almeno una volta Gemini e un campo di inserimento per cercare o fare una domanda nella parte bassa della schermata.

Per effetto del nuovo aggiornamento, è stata riportata in auge la cara vecchia ricerca di Google Foto — che, tra l’altro, funziona molto bene —, rendendo Ask Photos meno invadente. Come potete vedere dagli screenshot riportati, la scheda Cerca è quella che conosciamo bene e comprende i classici Suggerimenti (Video, Screenshot, Preferiti e query comuni), tuttavia il campo di ricerca in alto è stato rimpicciolito ed affiancato dal tasto di Ask Photos (la dicitura Ask affiancata dal logo di Gemini), che con un tocco apre la schermata di per fare domande all’AI di Google.

Si tratta di una mossa apprezzabile, che da una parte attribuisce il giusto spazio ad Ask Photos dell’ormai onnipresente Gemini e dall’altra recupera la scheda di ricerca di Foto, che Google aveva potenziato con la possibilità di usare un linguaggio naturale proprio pochi mesi fa. La nuova UI di Ask Photos è stata avvistata dopo aver installato la versione 7.14 di Google Foto per Android. L’ultimo aggiornamento di Google Foto — che comunque non include Ask Photos, ancora riservato agli USA attraverso Google Labs — è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.