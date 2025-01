Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento dei tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View agli utenti, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e coerente.

L’ultimo esempio di tale incessante lavoro nelle scorse ore è arrivato da Google Foto, che sul Web si è arricchito di un tema scuro, così come già avvenuto in precedenza per altri due popolari servizi del calibro di Gmail e Google Drive.

Anche Google Foto sul Web si veste scuro

Non appena questa nuova opzione diviene disponibile, è lo stesso servizio di Google ad avvisare gli utenti attraverso un apposito banner in alto a destra, con l’invito a provare il tema scuro.

Per farlo è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni (selezionando l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra) e quindi scorrere fino al nuovo menu Aspetto, che mette a disposizione degli utenti tre opzioni: il tema chiaro, il tema scuro e la possibilità di usare quella che è l’impostazione predefinita del dispositivo.

Una volta attivato, il tema scuro di Google Foto sul Web presenta la parte centrale con uno sfondo decisamente dark mentre la barra laterale e quella in alto dedicata alla ricerca sono di una tonalità grigia. Vengono usati molto, in questa soluzione grafica, il bianco e il blu come colori per dare un adeguato contrasto e rendere più piacevole l’esperienza di lettura dei contenuti.

Al momento questa nuova funzionalità di Google Foto sul Web pare essere in fase di rilascio e non è ancora disponibile a livello globale.

Potete provare se è già disponibile per il vostro account andando sul sito ufficiale.