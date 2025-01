Sul finire del mese di novembre dello scorso anno Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 16 e circa un mese dopo la Developer Preview 2, permettendo agli utenti più smanettoni di cominciare a farsi un’idea di ciò che la futura versione del robottino porterà con sé. Vi abbiamo già riportato le primissime novità introdotte, abbiamo visto che la prossima versione del sistema operativo che muove i nostri smartphone vedrà probabilmente la luce prima del previsto, ma abbiamo anche visto come Gemini potrebbe ricevere nuove interessanti funzionalità, come l’azienda abbia iniziato i lavori per lo sviluppo della funzione “ottimizzazione ricarica”, o ancora come la prossima versione del robottino permetterà alle app di bloccare eventuali strumenti di scrittura IA.

Qualche giorno fa poi, Google ha finalmente avviato il rilascio della Beta 1 di Android 16 e oggi, grazie a quanto individuato da Mishaal Rahman, scopriamo come il colosso di Mountain View sia ancora al lavoro su una funzionalità intravista nell’aprile dello scorso anno, ma ancora non implementata.

Android 16 potrebbe introdurre la funzione “rendi tutte le app scure”

Chi tra voi segue con costanza e interesse le varie indiscrezioni del mondo Android potrebbe ricordare come, lo scorso anno, vi avessimo riportato dell’individuazione di una nuova funzionalità che avrebbe permesso di forzare le applicazioni all’adozione del tema scuro, anche quando queste ne erano sprovviste.

Sono ancora diversi infatti i software per il robottino che non offrono all’utente la possibilità di essere utilizzati nativamente con una dark mode, rendendo a tratti fastidioso il loro utilizzo per chi non gradisce i toni chiari. Fortunatamente, per quanto la funzione in questione non sia stata introdotta con Android 15, Google non ha abbandonato i lavori, ma ha anzi apportato alcune piccole modifiche che potrebbero essere finalmente introdotte con Android 16.

Innanzitutto la funzionalità in questione è stata ribattezzata in “Rendi tutte le app scure” e, sebbene sia al momento nascosta nella Beta 1 rilasciata qualche giorno fa, è ora raggiungibile con un percorso diverso dal precedente, ovvero Impostazioni -> Display e tocco -> Tema scuro.

Come potete notare inoltre, anche la descrizione della funzionalità in Android 16 è stata modificata; se in precedenza recitava “si applica alle app senza un proprio tema scuro. Alcune app potrebbero avere problemi di visualizzazione, come colori invertiti“, ora troviamo scritto “converte automaticamente le app a tema chiaro in quelle a tema scuro“.

È bene sottolineare che si tratta di qualcosa di differente dall’opzione “Forza modalità Notte”, presente nelle impostazioni sviluppatore di Android già da qualche tempo; la nuova funzionalità infatti funziona decisamente meglio (come avevamo già visto lo scorso anno).

Sebbene il funzionamento sia rimasto invariato e le modifiche riguardino aspetti minori, il fatto che siano state introdotte indica come Google non abbia abbandonato l’intenzione di implementare la funzionalità nel proprio sistema operativo mobile; essendo inoltre trascorso diverso tempo dalla sua prima apparizione, è lecito presumere che la funzione “Rendi tutte le app scure” possa fare la sua comparsa con Android 16 in versione stabile. Non ci resta che attendere per scoprirlo.