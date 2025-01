L’emulazione della console Nintendo Switch su Android ha affrontato una battuta d’arresto dopo che il colosso do Kyoto ha fatto chiudere Yuzu, Ryujinx e altri emulatori delle sue console.

Tuttavia Citron, uno degli ultimi fork di Yuzu ancora attivi, ha appena ricevuto un importante aggiornamento che migliora la compatibilità con i giochi più gettonati su Switch.

La nuova versione 0.4 di Citron apporta aggiornamenti al rendering grafico e piccoli miglioramenti all’interfaccia utente, ma la maggior parte del lavoro svolto si è concentrato sul rendere i giochi più popolari più fluidi.

Tra questi rientrano titoli del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Smash Bros. Ultimate, Donkey Kong Country Returns HD e altri ancora.

Secondo il sito Web di Citron, circa il 60% dei giochi Nintendo Switch è in grado di funzionare perfettamente e l’85% è elencato come “giocabile”.

Naturalmente molto dipende dalle prestazioni del dispositivo, ma Citron non specifica su quali sono stati testati i giochi elencati.

Citron ora si definisce un emulatore di Nintendo Switch

In precedenza Citron si definiva un “Emulatore Nintendo Homebrew “, ma da qualche settimana il sito Web di Citron scrive:

“Scopri i giochi Nintendo Switch sul tuo PC con prestazioni e compatibilità senza precedenti”.

Quando si entra nel sito appare ancora un pop-up che avvisa che “la pirateria non è supportata… per potenziali motivi legali”, ma il mondo dell’emulazione corre da sempre sul filo della legalità relativamente alla fruizione di software e Nintendo non è mai stata indulgente su questo fronte.