Disponibile anche in Italia, HONOR Magic7 Pro è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli che sarà possibile acquistare nel 2025, ciò grazie ad una dotazione tecnica da primo della classe e ad un design particolarmente curato.

Ma tra i punti di forza del nuovo smartphone di HONOR non vi sono soltanto le componenti hardware scelte dal produttore, in quanto gli utenti che decideranno di acquistarlo potranno fare affidamento anche su un supporto software decisamente lungo.

Un lungo supporto software per HONOR Magic7 Pro

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche di HONOR Magic7 Pro (la scheda tecnica completa la trovate qui):

display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 200 megapixel

batteria da 5.270 mAh con ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless da 80 W

Il produttore ha confermato che gli utenti che compreranno questo telefono potranno contare su cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e su quattro upgrade del sistema operativo Android (si dovrebbe arrivare sino alla versione 19) e ciò significa che saranno coperti sino al gennaio 2030.

Sebbene ci siano aziende che garantiscono un periodo ancora più lungo, come ad esempio Google e Samsung, cinque anni di aggiornamenti di sicurezza rappresentano un lasso di tempo più che accettabile anche per uno smartphone premium come questo.

HONOR Magic7 Pro è disponibile in Italia da ieri al prezzo consigliato di 1.299,90 euro ma fino al 31 gennaio è possibile sfruttare un’offerta di lancio per acquistarlo online in sconto con uno speciale coupon da 300 euro (ATUTTO7P300), da digitare direttamente nel campo dedicato sullo shop online di HONOR.

Acquista HONOR Magic7 Pro in offerta lancio a 999 euro invece di 1299 con coupon ATUTTO7P300