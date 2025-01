Tramite un post pubblicato sul blog dedicato alla sicurezza, Google ha annunciato l’espansione della funzionalità Verifica dell’identità, finora esclusiva dei Pixel, sugli Smartphone di casa Samsung che si aggiorneranno alla One UI 7.

La funzionalità fa parte della suite Protezione dai furti, la cui diffusione è iniziata nel mese di ottobre, un insieme di misure di sicurezza messe in campo per proteggere gli utenti Android nel caso in cui subissero il furto del proprio dispositivo mobile.

La Verifica dell’identità arriva sugli smartphone Samsung con la One UI 7

Lo scorso 15 ottobre, oltre ad avere avviato il rilascio di Android 15 con annesse tutte le novità del Pixel Drop di ottobre 2024, Google ha annunciato nuove funzionalità di protezione antifurto per gli utenti Android che hanno uno smartphone con Android 10 o versione successiva del sistema operativo del robottino verde. Di questa suite, chiamata Protezione dai furti, fanno parte svariate funzionalità (blocco per furto, blocco dispositivo offline, blocco remoto).

Due mesi più tardi, con il rilascio di Android 15 QPR1 e di tutte le novità del Pixel Drop di dicembre 2024, il team della sicurezza di Google ha iniziato a rilasciare Verifica dell’identità, una funzionalità che arricchisce ulteriormente la suite Protezione dai furti.

Inizialmente, questa funzionalità era disponibile esclusivamente sugli smartphone Google Pixel che supportano Android 15 ma, dalle prossime settimane, sarà disponibile anche sugli smartphone Samsung che verranno aggiornati alla One UI 7 o, come nel caso dei Galaxy S25, che debutteranno direttamente con la più recente versione del sistema operativo. Nel corso del 2025, sottolinea Google, la funzionalità raggiungerà anche i dispositivi Android di altri produttori.

Come abilitare la Verifica dell’identità

Per configurare la funzionalità di Verifica dell’identità è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Protezione dai furti” ed effettuare un tap su “Verifica dell’identità”.

A quel punto, verrà mostrata una schermata informativa che spiega all’utente come funziona la funzionalità; andando avanti, verranno mostrati i requisiti richiesti:

Effettuare l’accesso a un account Google

Aggiungere PIN/segno/password come metodo di sblocco

Aggiungere i dati biometrici

Aggiungere uno o più luoghi attendibili

Verificare il numero di telefono

La funzionalità “Blocco per furto” è disponibile a livello globale

Come anticipato, all’interno della suite Protezione dai furti troviamo la funzionalità “Blocco per furto”, funzionalità il cui rilascio, stando a quanto segnalato da Google, è stato completato su tutti gli smartphone (che eseguono almeno Android 10) a livello globale.

Quando rileva che il dispositivo è stato rubato (sfruttando i sensori di movimento del dispositivo e le connessioni Wi-Fi), la funzionalità va a bloccare automaticamente lo schermo per impedire al ladro l’accesso ai dati personali dell’utente. È un meccanismo di protezione preventiva.

Google continua a lavorare per migliorare “Protezione dai furti”

Nonostante la suite Protezione dai furti, che dà il meglio di sé grazie ad Android 15 (e Verifica dell’identità), sia già un’ottima base di partenza, Google riconosce l’importanza di continuare ad apportare miglioramenti alle funzionalità di Android utili per proteggere gli utenti dai furti del proprio dispositivo.