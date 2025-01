Tramite un nuovo post sul blog ufficiale, Google ha annunciato ufficialmente tanti nuovi esperimenti e nuove funzionalità che saranno presto disponibili per gli utenti abbonati al servizio YouTube Premium.

Gli utenti abbonati, potranno così sfruttare ancora meglio le potenzialità di YouTube, spinte al massimo dalla possibilità di testare contemporaneamente più funzionalità sperimentali (sono cinque in tutto). C’è poi una piccola novità che si lega a Google One ma, purtroppo, non in Italia. Scopriamo tutti i dettagli.

Tante novità in arrivo su YouTube Premium

Come anticipato in apertura, il team di YouTube ha annunciato una serie di novità che investiranno YouTube Premium, declinazione in abbonamento della popolare piattaforma di streaming; tutte le modifiche verranno implementate nelle prossime settimane.

“Il tuo YouTube, a modo tuo. Oggi, stiamo lanciando nuove sperimentazioni e funzionalità che offrono agli utenti Premium ancora più opzioni per migliorare il modo in cui guardano i loro contenuti preferiti, dagli show dei creator ai video musicali ai podcast. Ecco un’anteprima degli ultimi vantaggi, tra cui nuove funzionalità sperimentali, una partnership con Google One e una maggiore disponibilità di funzionalità.”

Sono cinque le nuove funzionalità sperimentali che saranno disponibili per gli abbonati a YouTube Premium, già a partire da oggi.

Audio di qualità migliore: nei video musicali, la qualità audio salirà a 256 kbps; ciò dovrebbe migliorare sensibilmente l’esperienza d’ascolto, con maggiori chiarezza e profondità.

nei video musicali, la qualità audio salirà a 256 kbps; ciò dovrebbe migliorare sensibilmente l’esperienza d’ascolto, con maggiori chiarezza e profondità. Modalità picture-in-picture per gli Shorts (solo su iOS): gli utenti potranno guardare gli Shorts ridotti in finestra mentre continuano a usare l’iPhone su altre app.

gli utenti potranno guardare gli Shorts ridotti in finestra mentre continuano a usare l’iPhone su altre app. Download intelligenti per gli Shorts (solo su iOS): abilitando la funzionalità, l’app renderà disponibili per la visione offline gli Shorts consigliati.

abilitando la funzionalità, l’app renderà disponibili per la visione offline gli Shorts consigliati. “Salta avanti” (solo nella versione Web): questa funzionalità offre un maggiore controllo sull’esperienza di visione; gli utenti potranno passare più rapidamente alle parti interessanti (o a cui era effettivamente interessato l’utente) del video. Attualmente, questa è l’unica novità visibile in Italia e si può abilitare a questo link.

Riproduzione 4x sui dispositivi mobili: prossimamente, gli utenti potranno velocizzare la riproduzione dei video fino al 4x (attualmente, è possibile spingersi fino al 2x); ciò è molto interessante, specie durante la visione di contenuti lenti o privi di parlato.

Bundle Google One + YouTube Premium ma non in Italia

Andando oltre, un’altra novità annunciata dal team di YouTube è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e coinvolge, come anticipato in apertura, YouTube Premium e Google One.

Google ha infatti lanciato un nuovo bundle che permette di risparmiare sul costo dell’abbonamento a YouTube nel caso in cui esso venga acquistato in accoppiata con Google One Premium (quello che include 2 TB di spazio di archiviazione) o un piano superiore.

Ask Music e Conversational AI si espandono a più regioni e piattaforme

L’ultima parte dell’annuncio, racconta che YouTube sta espandendo alcune funzionalità premium del proprio portfolio a più regioni e più piattaforme.

La funzionalità Ask Music (permette di generare una stazione “radio” personalizzata tramite una descrizione fornita dall’utente) verrà resa disponibile nel Regno Unito e in Irlanda.

Lo strumento di IA conversazionale, attualmente disponibile solo per i dispositivi del robottino verde, verrà presto reso disponibile anche sui dispositivi della Mela morsicata. Esso si preoccupa di rispondere a domande sul video in riproduzione, suggerire contenuti correlati e molto altro.

Come scaricare o aggiornare l’app di YouTube

Per scaricare o aggiornare all’ultima versione disponibile l’app di YouTube per dispositivi Android, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla o, eventualmente, aggiornarla.

Per scaricare o aggiornare all’ultima versione disponibile l’app di YouTube per dispositivi iOS, invece, dovrete rivolgervi ad App Store (tramite questo link è possibile raggiungere la pagina dedicata): poi basterà selezionare “Ottieni” (in caso di primo download) o “Aggiorna” (nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento).