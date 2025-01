Che piaccia o no, gli Shorts sono efficaci, come del resto i Reels di Instagram e i TikTok, quindi Google sta spingendo molto questa funzionalità in YouTube.

Recentemente il team di YouTube ha aggiornato la barra laterale dell’interfaccia degli Shorts con un design meno ingombrante che dovrebbe migliorare l’esperienza di visualizzazione dei video brevi.

In pratica Google ha sostituito le icone piene della barra laterale verticale a destra con delle versioni “vuote” più minimali che permettono di vedere di più rispetto a prima.

L’interfaccia degli Shorts diventa meno invadente

Si tratta di una modifica lieve ma efficace che da oggi è stata distribuita più ampiamente sia su Android che su iOS per gli utenti YouTube Premium e non.

Al momento Google non ha condiviso nulla in merito a questa modifica, eppure secondo le segnalazioni su Reddit è visibile nell’app ufficiale. Probabilmente il team di YouTube ritiene che un cambiamento del genere non meriti un post.

Nel caso non vediate la nuova interfaccia potete provare ad aggiornare l’app YouTube tramite Google Play Store, oppure scaricando l’ultima versione stabile da APKMirror e procedere con l’installazione manuale.

YouTube sta testando anche degli “Shorts” in formato orizzontale da mettere in evidenza per offrire ai visitatori del canale una panoramica più immediata sui contenuti.