Xiaomi ha dato dimostrazione della sua ultima innovazione WinPlay, una funzionalità che ha il potenziale per ridefinire il gaming su tablet.

Operando a livello di sistema, WinPlay consente una compatibilità multipiattaforma senza soluzione di continuità tra HyperOS di Xiaomi e il gaming Windows.

La funzionalità è progettata specificamente per Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, il tablet maggiorato arrivato in Italia ad aprile 2024, e rende possibile giocare ai titoli Windows in locale sul tablet, eliminando la necessità di una connessione Internet.

L’azienda spiega che il motore WinPlay sfrutta la tecnologia fondamentale denominata Xiaomi HyperCore che crea un ambiente virtuale sul tablet in grado di supportare in modo efficiente i giochi Windows offrendo al contempo elevate prestazioni e stabilità.

Gli utenti possono accedere facilmente ai giochi da piattaforme popolari come Steam e GOG, scaricarli direttamente e godere di un’esperienza di gioco praticamente senza compromessi.

WinPlay permette di giocare ai titoli Windows senza rinunce su Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Secondo i test interni di Xiaomi, la perdita di prestazioni della GPU tramite WinPlay è solo del 2,9%, garantendo prestazioni di gioco quasi native e con un consumo energetico medio di soli 8,3 W, quindi il sistema non è solo affidabile, ma anche efficiente.

La funzionalità WinPlay supporta una varietà di periferiche di gioco, come controller, tastiere e mouse, garantendo un’esperienza simile a quella offerta dal PC, inoltre c’è il supporto per giochi multigiocatore fino a quattro giocatori.

Dopo aver trasferito i file di gioco da un PC a una directory designata sul tablet, gli utenti possono iniziare a giocare semplicemente collegando le proprie periferiche.

Xiaomi ha anche ottimizzato WinPlay per i controller Xbox, consentendo agli utenti di fruire di un feedback tattile migliorato simile alla console originale. Ecco un video che mostra come WinPlay esegue alcuni giochi Windows sul tablet Xiaomi Pad 6S Pro.

Xiaomi ha lanciato una beta di WinPlay per gli utenti Pad 6S Pro 12.4 che eseguono Hyper OS 2 Beta. Gli interessati possono candidarsi tramite l’app Xiaomi Community e devono aggiornare il proprio dispositivo all’ultimo firmware.