A distanza di poco più di un mese dalla presentazione ufficiale, il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4” si prepara al debutto in Italia, con una fase di prevendita appena iniziata e che terminerà il prossimo 13 aprile. Il tablet Android con Snapdragon 8 Gen 2 di casa Xiaomi punta a ritagliarsi uno spazio di primissimo piano sul mercato, con specifiche ottime e un prezzo molto interessante, soprattutto considerando la promozione lancio.

Acquistando il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro sullo store ufficiale di Xiaomi, infatti, è possibile sfruttare una serie di vantaggi, a partire da uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino sia per la versione “base” da 8 GB di RAM e 256 GB di storage che per la versione “top” da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Ci sono anche vari accessori in regalo. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli sulla promo.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4”: tutti i vantaggi della promo lancio

Il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4” arriva in Italia in due versioni (entrambe dotate di colorazione Graphite Gray). Il tablet è disponibile con:

8 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo di listino di 699,90 euro

12 GB di RAM e 512 GB di storage al prezzo di listino di 799,90 euro

La promozione lancio accessibile sullo store Xiaomi garantisce:

100 euro di sconto permettendo l’acquisto a 599,90 euro per la versione 8/256 GB e al prezzo di 699,90 euro per la versione 12/512 GB

un coupon da 50 euro di sconto extra per i nuovi utenti

la Xiaomi Focus Pen e la Xiaomi Pad 6S Pro Cover in omaggio

la Xiaomi Smart Band 8 in omaggio (solo per la versione 8/256 GB)

sconto extra del 10% per gli studenti

L’offerta prevede un deposito iniziale di 10 euro e il saldo dell’importo restante in una fase successiva, in parallelo alla spedizione del tablet, prevista a partire dal 12 aprile. La consegna è gratuita. Per accedere subito all’offerta basta premere sul link seguente:

>> Pre-ordina Xiaomi Pad 6S Pro 12.4” per ottenere sconto e accessori <<

Le specifiche del tablet di Xiaomi

Lo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4” è uno dei modelli più interessanti per il settore dei tablet Android in questo momento. Le specifiche sono da fascia alta e il prezzo è, tutto sommato, accessibile, soprattutto andando a considerare quanto richiesto dai diretti concorrenti.

Tra le specifiche tecniche del tablet di Xiaomi troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, utilizzato da tutti i principali smartphone top di gamma Android del 2023 e in grado di offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, con consumi contenuti.

Il tablet è dotato di un display LCD da 12,4 pollici, con risoluzione 3K e rapporto tra le dimensioni di 3:2 oltre che di refresh rate variabile, con un massimo di 144 Hz. Sotto la scocca c’è una batteria da ben 10.000 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 120 W.

Il tablet è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. C’è poi una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Tra le specifiche c’è anche il supporto al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.3. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

>> Pre-ordina Xiaomi Pad 6S Pro 12.4” per ottenere sconto e accessori <<