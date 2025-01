In occasione del Bett 2025, la più grande fiera europea dedicata alla tecnologia per il settore Education, Samsung ha annunciato il nuovo display interattivo WAFX-P dotato di alcune funzionalità di intelligenza artificiale, rese possibili dall’implementazione di Samsung AI Assistant.

Basato su Android, questo display interattivo (certificato Google EDLA) pensato per l’insegnamento, arriva in tre diversi formati (fino a 85 pollici) e offre un mix tra hardware di ultima generazione e funzioni IA per rendere più coinvolgenti, smart e collaborativi gli ambienti di apprendimento.

Samsung WAFX-P: il display interattivo che guadagna l’IA

Come anticipato in apertura, Samsung ha sfruttato il palcoscenico del Bett 2025 (che si svolgerà a Londra dal 22 al 24 gennaio 2025) per annunciare il nuovo display interattivo WAFX-P pensato per combinare un hardware all’avanguardia con utili funzionalità di intelligenza artificiale

Di seguito riportiamo le parole di Hoon Chung, vicepresidente esecutivo della divisione Visual Display Business presso Samsung Electronics:

“Samsung immagina un futuro in cui ogni classe possa beneficiare del potere trasformativo dell’IA. Integrando strumenti avanzati come l’IA generativa e la trascrizione in tempo reale nei nostri display per aule con Samsung AI Assistant, non stiamo semplicemente migliorando l’apprendimento, lo stiamo rivoluzionando. Siamo impegnati a creare una tecnologia che ispiri educatori e studenti a esplorare, scoprire e crescere insieme.”

Samsung AI Assistant, la suite con Cerchia e cerca e non solo

Le funzionalità di intelligenza artificiale di Samsung WAFX-P fanno parte della suite Samsung AI Assistant, una soluzione (pensata appositamente per il mondo dell’educazione) che offre agli educatori alcuni strumenti intuitivi per organizzare al meglio le lezioni in modo da coinvolgere, dinamicamente e interattivamente, gli studenti.

Della suite fa parte Cerchia e cerca, soluzione targata Google che Samsung ha implementato (e continua a implementare) sui propri smartphone e che ora troviamo anche a bordo di questo display interattivo che debutta nativamente con a bordo Android 15. La funzionalità, in soldoni, permette di ottenere con un semplice gesto (nello specifico, cerchiando immagini o testo presenti a schermo) risultati di ricerca attendibili che possano arricchire la lezione.

Le altre funzionalità della suite sono AI Summary (genera riassunti brevi delle lezioni, semplificando agli insegnanti la pianificazione e agevolando agli studenti il ripasso post-lezione) e la Trascrizione in tempo reale (converte le parole pronunciare in testo, in modo da consentire agli studenti di avere a disposizione, per un ripasso, tutti i concetti espressi durante la lezione.

In futuro, Samsung cercherà di incrementare le potenzialità di intelligenza artificiale sui propri display interattivi: per farlo, sta lavorando per stringere accordi di collaborazione con aziende leader del settore a livello globale; in primis, come intuibile da Cerchia e cerca, il colosso sudcoreano sta cercando di far fruttare la partnership con Google.

Samsung WAFX-P è infatti certificato Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement) e, di conseguenza, garantisce l’accesso a servizi come Google Classroom e Google Drive; in questo modo, il display si configura come un vero e proprio assistente (AI) didattico.

Le altre caratteristiche di Samsung WAFX-P

Come anticipato, Samsung WAFX-P arriva in tre diverse dimensioni: 65, 75 o 85 pollici. Per quanto riguarda l’hardware, pur non avendo indicazioni precise sulla piattaforma che fa girare il tutto, il display può contare su una CPU octa-core e su una NPU che può eseguire fino a 4,8 TOPS, assicurando il “corretto funzionamento” delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Tra le altre specifiche rientrano 16 GB di memoria RAM, un SSD da 128 GB, una luminosità massima di 450 nit, una webcam integrata con risoluzione 4K, un sistema di microfoni e un altoparlante da 20 W: tutte queste specifiche contribuiscono a creare un ambiente immersivo e multimediale adatto, oltre che per l’apprendimento in classe, anche per le videoconferenze.

Oltre alle suddette funzionalità di IA (che arriveranno anche sui display interattivi della precedente generazione), il display offre altre funzionalità come Smart Note-On (per gestire al meglio il mix tra scrittura a mano e contenuti digitali) e File Converter (per semplificare la conversione dei file e semplificare i flussi di lavoro).