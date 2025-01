Da ormai tre mesi alcuni utenti Google Pixel devono convivere con un fastidioso bug che riguarda il gesto “indietro”.

Dopo il rilascio dell’aggiornamento stabile di Android 15 il gesto di scorrimento da destra a sinistra per la navigazione richiede più tentativi, mentre lo scorrimento da sinistra a destra, secondo gli interessati, funziona come previsto.

Come espediente, all’epoca alcuni suggerirono di alternare la navigazione gestuale, mentre altri suggerirono di modificare la sensibilità della navigazione gestuale.

La correzione per il bug del gesto “indietro” sui Pixel è in arrivo

Google è a conoscenza del problema da ottobre 2024 e ora il colosso di Mountain View ha finalmente annunciato che una soluzione è in arrivo.

Il problema che affigge il gesto indietro è stato contrassegnato come risolto da Google e sarà probabilmente implementato come parte del prossimo aggiornamento di sicurezza.

Nell’attesa è possibile provare a disattivare e riattivare la navigazione gestuale seguendo questi passaggi:

Vai in Impostazioni → Sistema → Modalità di navigazione . Tocca il pulsante di scelta della navigazione a 3 pulsanti per disattivare la navigazione gestuale. Riavvia lo smartphone. Vai di nuovo in Impostazioni → Sistema → Modalità di navigazione. Tocca il pulsante di scelta Navigazione tramite gesti per riattivare i gesti.

