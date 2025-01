Siamo ancora distanti qualche mese dal possibile lancio di Google Pixel 9a, ma in queste ore spuntano i primi dettagli riguardanti non solo il diretto successore, Google Pixel 10a, ma anche l’intera gamma principale di Google Pixel 11, attesa per il 2026. La casa di Mountain View sta già lavorando al futuro della serie: vediamo quello che è emerso.

Prime indicazioni per Google Pixel 10a e addirittura per la serie Pixel 11

Il prossimo componente della famiglia Pixel dovrebbe essere Google Pixel 9a, smartphone di fascia media in arrivo (presumibilmente) durante la primavera, mentre più avanti dovrebbe toccare ai quattro modelli della serie Google Pixel 10, ossia Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold (tutti e quattro con l’atteso chipset Tensor G5 progettato internamente).

Naturalmente in quel di Mountain View stanno già lavorando oltre, e grazie a una fonte interna citata da Android Authority possiamo conoscere i nomi in codice degli smartphone in arrivo nel 2026. Come ormai dovreste sapere, tutti i modelli della serie Pixel dispongono di un nome in codice ispirato agli animali, e quelli della serie Pixel 11 dovrebbero essere i seguenti:

Google Pixel 11 : “cubs” o “4CS4”

: “cubs” o “4CS4” Google Pixel 11 Pro : “grizzly” o “CGY4”

: “grizzly” o “CGY4” Google Pixel 11 Pro XL : “kodiak” o “PKK4”

: “kodiak” o “PKK4” Google Pixel 11 Pro Fold: “yogi” o “9YI4”

Tutti e quattro i modelli della serie Pixel 11 dovrebbero utilizzare il chipset Tensor G6, nome in codice “malibu”: l’uscita dei quattro smartphone è prevista per la seconda metà del 2026, quindi ci sarà tempo per parlarne.

Prima di loro dovrebbe toccare a Google Pixel 10a, smartphone che dovrebbe vedere la luce durante la primavera 2026 (se non ci saranno stravolgimenti nella consueta tabella di marcia). Come abbiamo visto, la serie Google Pixel 10 dispone di nomi in codice legati agli equini (“frankel”, “blazer”, “mustang” e “rango”), e Pixel 10a non sembra fare eccezione: a quanto pare il modello è conosciuto internamente come “stallion” (o “STA5”).

Naturalmente il nuovo prodotto di fascia media è ancora nelle prime fasi di sviluppo: a quanto sembra Google starebbe ancora decidendo se portare il Tensor G5 dei fratelli maggiori anche su Pixel 10a oppure se adottare il Tensor G4 per un ulteriore anno (per una questione soprattutto di costi). Continuate a seguirci perché avremo sicuramente modo di tornare sull’argomento, visto che siamo appena entrati nel 2025.

Voi cosa vi aspettate dalle prossime generazioni degli smartphone Google?

In copertina Google Pixel 9 Pro XL