Il modello premium OnePlus 13 e il quasi-top OnePlus 13R sono stati lanciati in coppia e adesso hanno affrontato a braccetto anche il test di resistenza più famoso di YouTube: i due smartphone del brand cinese sono finiti sul tavolo delle torture di Zack Nelson (meglio noto come JerryRigEverything), dando prova di un lavoro certosino, ma facendo sorgere anche dubbi su quale dei due rappresenti la scelta migliore.

I più attenti di voi ricorderanno che solo pochi giorni fa lo stesso youtuber aveva realizzato un accurato teardown del flagship OnePlus 13, mettendone in evidenza le principali caratteristiche e peculiarità, a partire dalla certificazione IP69 contro acqua e polvere e passando per soluzioni come la tecnologia Aqua Touch 2.0, che consente l’utilizzo del dispositivo pure con mani o schermo bagnati. Ebbene, questo test di resistenza “di coppia” ci permette da un lato di apprezzare la qualità costruttiva dei due modelli e dall’altro di capire l’incidenza dei quasi 300 euro di differenza di prezzo.

Partendo dall’unboxing, non può mancare un plauso a OnePlus, che include un alimentatore da 100 watt col modello 13 e da 80 watt col 13R. Passando ad una valutazione delle scelte di design, viene evidenziato come lo schermo e i bordi laterali perfettamente piatti di OnePlus 13R siano maggiormente in linea coi canoni estetici attuali, mentre le curvature di OnePlus 13 vengono considerate un po’ datate. Naturalmente, la preferenza per un design o per l’altro è totalmente soggettiva.

Proseguendo con le differenze, lo schermo del flagship presenta un rivestimento che OnePlus chiama Ceramic Guard, laddove quello del 13R è protetto da un Corning Gorilla Glass 7i. Le differenze in termini di resistenza ai graffi sono sostanzialmente irrilevanti, come testimoniato dei risultati della prova alla scala di Mohs; tuttavia, l’autore del video sottolinea correttamente come la resistenza ai graffi non sia l’unico parametro da valutare: il Ceramic Guard di OnePlus 13 dovrebbe offrire una marcia in più in caso di urti e cadute (come evidenziato nella prova precedente menzionata in apertura).

Com’è noto, OnePlus 13 dispone di un sensore di impronte a ultrasuoni e vanta soluzioni tecniche avanzate come la Glove Mode (modalità guanti) e la già citata tecnologia Aqua Touch 2.0, mentre OnePlus 13R deve accontentarsi di un più modesto sensore di impronte di tipo ottico; a dispetto di ciò, però, il modello più economico sembra offrire maggiori garanzie: messi alla prova con graffi e spruzzi d’acqua, OnePlus 13R si sblocca sempre senza difficoltà, mentre non può dirsi lo stesso di OnePlus 13.

In passato, qualche smartphone di OnePlus aveva fallito la prova finale, spezzandosi irrimediabilmente anche a causa di un infelice posizionamento delle linee delle antenne; ebbene, questi due nuovi modelli dimostrano che OnePlus ha imparato dai propri errori del passato: nel caso di OnePlus 13 e 13R le linee delle antenne sono asimmetriche ed entrambi resistono alle varie sollecitazioni, il secondo persino meglio rispetto al primo.

La prova completa è disponibile a questo link, mentre qui sotto trovate le nostre recensioni dei due modelli.