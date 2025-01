OnePlus 13 era stato annunciato in Cina alla fine del mese di ottobre dello scorso anno, da ieri è ufficialmente disponibile a livello internazionale ed è già finito tra le mani del noto youtuber Zack Nelson (aka JerryRigEverything), che lo ha sottoposto ad una serie di test di resistenza decisamente estremi per poi smontarlo, mostrandone da vicino tutte le peculiarità tecniche.

Prima di procedere al teardown, l’autore del video ha pensato bene di mettere alla prova la certificazione IP69 di OnePlus 13 e la resistenza del prodotto esaltata da OnePlus in sede di presentazione. Lo smartphone è stato dapprima lanciato giù un paio di volte dal tetto di una struttura alta circa 6 metri, poi esposto ad una colata di olio motore ed infine ripulito con un lavaggio di mezz’ora in lavastoviglie. Il tutto rimanendo perfettamente integro e — come dimostrato più avanti nel video — senza infiltrazione di acqua all’interno del dispositivo.

Il nuovo modello di punta di OnePlus è uno smartphone pieno di soluzioni tecniche interessanti, come la Glove Mode (modalità guanti), che permette un utilizzo del touchscreen anche con guanti non più spessi di 0,5 cm, e la tecnologia Aqua Touch 2.0, che consente l’uso pure con mani o schermo bagnati. Ebbene, entrambe queste caratteristiche vengono mostrate nel video, dove si vede lo schermo del dispositivo rispondere perfettamente ai tocchi eseguiti coi guanti, anche se ancora imbrattato di olio motore.

OnePlus 13 non è soltanto un osso duro, ma anche un perfetto esempio di ciò che saranno i flagship del 2015 (non vi sarete mica persi il nostro video sui trend tecnologici del nuovo anno?): dalla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Elite all’enorme batteria da 6.000 mAh in silicio-carbonio — coadiuvata da una ricarica rapida Super VOOC cablata da 100 W e wireless da 50 W. Tra le peculiarità evidenziate, meritano una menzione il sensore di impronte ultrasonico, l’innovativo obiettivo Triprism, l’ottimo display classificato Display Mate A++ ed il sistema di dissipazione a camera di vapore Dual Cryo-velocity (utilizza due camere di vapore, una per distribuire il calore in modo uniforme e un’altra per accelerare il raffreddamento in modo efficiente).

Il video completo del teardown di OnePlus 13 è disponibile a questo link, ma se volete vederlo all’opera non perdetevi la nostra recensione dedicata.