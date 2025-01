Verso la fine di dicembre Google ha lanciato una funzionalità per Pixel Watch che invia una notifica sullo smartphone Android quando lo smartwatch connesso raggiunge il 100% di carica.

Ora l’azienda sta lavorando per portare la medesima funzionalità sulle cuffie abilitate Fast Pair, quindi non solo sulla serie Google Pixel Buds.

Lo smartphone potrebbe avvisarvi quando cuffie e astuccio sono completamente carichi

Nuove stringhe individuate nella versione beta 25.03.32 di Google Play Services suggeriscono che prossimamente l’azienda potrebbe portare le notifiche di carica completata per le cuffie e l’astuccio.

La funzionalità è ancora in fase di sviluppo e al momento non possiamo vedere un’anteprima, tuttavia è lecito aspettarsi che funzionerà come su Google Pixel Watch.

Gli utenti dovrebbero vedere sui loro smartphone Android una notifica non appena la custodia di ricarica delle cuffie raggiunge il 100% di carica e la notifica dovrebbe scomparire automaticamente una volta che la custodia viene scollegata dal caricabatterie.

Nel caso di Pixel Watch l’azienda ha implementato la notifica di carica completa tramite l’app Google Pixel Watch, rendendola una funzionalità esclusiva per la sua gamma di smartwatch, ma poiché Google sta implementando questa funzionalità tramite Google Play Services, la funzionalità dovrebbe essere supportata da tutte le cuffie abilitate Fast Pair.

Per ora non abbiamo ancora questa certezza, ma sarebbe qualcosa di apparentemente utile nell’ambito dell’ecosistema Android.