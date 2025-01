Torniamo ad occuparci di ASUS Zenfone 12 Ultra, nuovo smartphone di punta che il popolare produttore asiatico si prepara a lanciare sul mercato, successore di ASUS Zenfone 11 Ultra (recensione) dello scorso anno.

Ed è stato lo stesso team di ASUS ad accendere i riflettori nelle scorse ore su questo nuovo smartphone, preannunciando la data di lancio ufficiale ed anticipando che tra le sue funzionalità più importanti vi saranno quelle studiate per garantire agli utenti scatti di grande qualità, ciò anche grazie al supporto fornito dall’intelligenza artificiale.

Cosa possiamo aspettarci da ASUS Zenfone 12 Ultra

Attraverso un post pubblicato su X, il produttore asiatico ha reso noto che l’evento di lancio di ASUS Zenfone 12 Ultra è in programma per il 6 febbraio 2025 alle ore 7,30 in Italia.

Tra i punti di forza del nuovo smartphone di ASUS vi sarà il comparto imaging, che potrà contare sul supporto garantito dall’intelligenza artificiale, così come anticipato dal produttore, che parla di una nuova era per quanto riguarda l’eccellenza nel settore delle fotografia mobile.

Purtroppo il produttore non ha fornito dettagli su quelle che saranno le principali caratteristiche del suo nuovo smartphone di punta ma, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra di esse non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un display da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 185 Hz, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un sensore da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Non ci resta altro da fare che attendere il 6 febbraio per scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare ASUS Zenfone 12 Ultra e quando lo smartphone sarà effettivamente disponibile nel nostro Paese.