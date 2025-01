Già da qualche tempo ormai siamo fin troppo abituati a sentir parlare di intelligenza artificiale, questa nuova tipologia di strumenti è ormai tutto intorno a noi e sono diversi gli utenti che vi si affidano per svolgere i compiti più disparati. Tra le varie opzioni disponibili figura anche Google Gemini, il chatbot IA del colosso di Mountain View che riceve costantemente migliorie di vario genere.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto la possibile introduzione di una nuova API che potrebbe permettere alle applicazioni di interagire direttamente con Gemini, la presentazione della nuova versione 2.0 del modello di intelligenza artificiale dell’azienda, una nuova funzione per organizzare e comprendere i contenuti di Google Drive, ma abbiamo anche visto come il comando di attivazione Ehi Gemini potrebbe essere presto realtà, o ancora come gli utenti Gemini Advanced possano provare un nuovo modello più potente ma limitato.

Nelle ultime ore sono emerse alcune segnalazioni su Reddit, grazie alle quali possiamo dare uno sguardo a quello che sembra un restyling visivo dell’overlay di Gemini su Android.

Google apporta alcune modifiche estetiche a Gemini su Android

Sembra che Google abbia deciso di modificare l’aspetto dell’overlay di Gemini su Android, ovvero la schermata che appare richiamando il chatbot IA dell’azienda effettuando una pressione prolungata sul pulsante di accensione, scorrendo verso l’alto dagli angoli inferiori o pronunciando la frase “Hey Google“.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come il colosso avesse già modificato l’aspetto estetico dell’app di recente, per la precisione nel mese di settembre dello scorso anno Google aveva apportato alcuni cambiamenti alla homepage sia della versione web che dell’app: la società aveva rimosso quello che in precedenza era il messaggio di benvenuto del chatbot, sostituendolo con la semplice richiesta “Come posso aiutarti?“. L’app per Android inoltre, in seguito alle modifiche in questione, metteva in evidenza la sezione Chat e Gemme con un’apposita icona in alto a sinistra.

Ad ogni modo, l’immagine che vedete qui sopra ci mostra il nuovo aspetto dell’overlay di Google Gemini su Android: come potete notare l’azienda ha deciso di rimpicciolire il menù a comparsa rettangolare utilizzato finora, è presente l’icona “più” sulla sinistra seguita da “Ask Gemini”, mentre sul lato destro trovano spazio i pulsanti per l’interazione vocale e la scorciatoia per Gemini Live.

Molti di voi avranno senza dubbio notato una certa somiglianza con la barra di ricerca Google, per quanto l’interfaccia di Gemini sia meno arrotondata. Al momento sembra che la nuova interfaccia sia in fase di test e disponibile solo per alcuni utenti, nel corso delle prossime settimane potrebbe diventare disponibile in maniera più ampia.