Ci è voluta solo qualche settimana per vedere in modo concreto la novità di cui abbiamo parlato prima delle Feste: stiamo parlando della possibilità di fare domande sui documenti PDF richiamando Google Gemini con la visualizzazione degli stessi attraverso l’app Files di Google. Vediamo come funziona.

“Chiedi informazioni su questo PDF” in rollout con Gemini su Files di Google

Verso metà dicembre Google ha avviato la distribuzione di un nuovo visualizzatore di PDF su Android, accessibile attraverso l’app Files di Google. Pochi giorni dopo vi abbiamo parlato di una novità legata alla nuova modalità di visualizzazione, ossia della possibilità di richiamare Google Gemini per analizzare il documento in PDF e ottenere risposte a domande sul contenuto.

Ebbene, in queste ore la casa di Mountain View sta distribuendo concretamente quest’ultima funzionalità, come possiamo vedere nello screenshot qui in basso. Dopo aver aperto un PDF utilizzando l’app Files di Google, possiamo richiamare Gemini e vedere spuntare la voce “Chiedi informazioni su questo PDF“: questo naturalmente lasciando il file sullo sfondo, come di consueto con l’utilizzo della schermata in sovrimpressione dell’assistente IA.

Il funzionamento è simile a quello del caricamento del file in Gemini, ma con questo metodo il procedimento risulta più semplice e immediato. Si possono fare più domande sul documento aperto e caricato, e l’assistente risponderà dopo aver analizzato il testo. La novità non è ancora disponibile per tutti e potrebbe richiedere l’abbonamento Gemini Advanced: è in distribuzione a partire dalla versione 16.0.5 dell’app Google (in beta) e dovrebbe raggiungere un maggior numero di utenti nell’arco delle prossime settimane.

Avete già avuto modo di provare “Chiedi informazioni su questo PDF” attraverso Google Gemini? Fateci sapere come è andata.