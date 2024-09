Tra i vari prodotti e servizi mossi dall’intelligenza artificiale attualmente disponibili sul mercato figura anche Google Gemini, il colosso di Mountain View investe come molte altre aziende svariate risorse nel continuo miglioramento del proprio chatbot IA, al fine di fornire agli utenti una valida alternativa rispetto alle soluzioni della concorrenza.

A titolo di esempio di recente abbiamo visto come il chatbot possa finalmente avviare le Routine di Google Assistant, come Gemini Live stia arrivando prima del previsto su molti dispositivi, come la versione Advanced dello strumento si sia aggiornata con miglioramenti al ragionamento e alla codifica, come sia stata modificata l’interfaccia su Android, come lo strumento sarà presto in grado di gestire chiamate WhatsApp e notifiche, come sia stato integrato in Google Keep potendo creare automaticamente liste ed elenchi, come permetta di saltare le pubblicità di YouTube e di ottenere il riassunto dei video, come l’azienda abbia annunciato l’arrivo di Gems e Imagen 3 in Gemini, come abbia ricevuto nuove funzioni per migliorare le attività di studio, come la versione Live potrebbe arrivare presto su Android Auto, come lo strumento sia sempre più veloce e diffuso, o ancora come la versione Advanced permetta il caricamento dei file su Android.

Come ben sappiamo, il miglioramento di un software non passa esclusivamente per l’implementazione di nuove funzionalità, anche l’occhio vuole la sua parte e, nelle ultime ore, Google ha deciso di apportare qualche cambiamento estetico a Gemini, sia sul web che su mobile.

Google sta riprogettando la homepage di Gemini, mentre le Gemme arrivano su mobile

Abbiamo visto in apertura come il colosso di Mountain View stia investendo diverse risorse nel proprio chatbot IA, oltre alle nuove funzioni nelle ultime ore sono emersi alcuni cambiamenti lato estetico e non solo: innanzitutto le Gemme, introdotte nella versione web il mese scorso, sono ora disponibili anche nell’app mobile per gli utenti abbonati a Gemini Advanced. Come potete notare dalle immagini poco sotto, condivise dai colleghi di 9to5Google, quella che in precedenza era la sezione denominata “Recenti” è stata ribattezzata “Chat e Gemme”.

Cliccando sull’immagine profilo l’utente può accedere a “Gem manager“, una sezione che presenta tre schede nella parte superiore, ovvero Tutte, Le tue Gemme, da Google; aprendo un chatbot personalizzato, si ottiene una descrizione e un carosello di esempi.

Oltre all’arrivo delle Gemme nella versione mobile di Gemini, Google sta apportando alcune modifiche di carattere estetico al proprio chatbot, nello specifico alla homepage sia della versione web che dell’app; come potete notare dalle immagini nella galleria qui sotto, l’azienda ha rimosso quello che in precedenza era il messaggio di benvenuto del chatbot, sostituendolo con la semplice richiesta “Come posso aiutarti?“. L’app per Android inoltre, in seguito alle modifiche in questione, mette in evidenza la sezione Chat e Gemme con un’apposita icona in alto a sinistra.

Le novità in questione sembrano essere in fase di distribuzione su alcuni account, è dunque solo questione di tempo prima di poterle visualizzare.