Google continua a lavorare senza sosta al suo assistente intelligente Gemini, che in queste ore sta finalmente rendendo disponibile per tutti una funzionalità finora in fase beta e accessibile solo da una ristretta cerchia di utenti.

Stiamo parlando della possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi ai nostri contatti senza dover sbloccare lo smartphone. Questa funzionalità ha cominciato a fare capolino all’inizio dello scorso mese, ma è ora disponibile su un numero sempre maggiore di dispositivi. Le nuove capacità di Gemini vanno dunque a prendere il posto delle impostazioni della schermata di blocco e delle routine di Google Assistant, che sta vedendo una riduzione sempre maggiore delle sue funzionalità per far posto al nuovo assistente di intelligenza artificiale.

Per chiamare e inviare messaggi basta ora solo la voce

Come già detto, questa nuova funzione di Gemini è in fase di rollout su larga scala, a partire dalla versione 15.50 dell’app Google. Trattandosi però, come al solito, di un’attivazione lato server, potreste dover attendere ancora qualche giorno per poterla utilizzare, a meno che non sia già disponibile.

Per attivarla dovete dirigervi nelle impostazioni dell’app di Gemini, nel menu “Gemini nella schermata di blocco”, e da lì attivare la spunta su “Fai chiamate e invia messaggi senza sbloccare lo schermo”. Per funzionare al meglio dovrete anche attivare le estensioni dell’app Telefono e Messaggi, sempre all’interno delle impostazioni dell’assistente vocale.

Con questa funzionalità attiva vi basterà eseguire il comando vocale “Hey Google” anche a schermo spento e successivamente chiedere a Gemini frasi come “chiama a…” o “invia un messaggio/un messaggio WhatsApp a… con scritto…”. Finora era possibile eseguire questo comando, ma avreste dovuto sbloccare il telefono con l’impronta digitale o il PIN per continuare, mentre adesso l’assistente vi chiederà solamente una conferma vocale per eseguire autonomamente la chiamata o l’invio del messaggio desiderato.

Si tratta solamente di una delle ultime novità di Gemini, che recentemente ha fatto capolino anche all’interno dell’app Files di Google, in attesa che arrivino tutte le nuove funzioni in sviluppo a Mountain View e che arriveranno nel corso di quest’anno.