Da un anno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono divenute molto popolari nel settore mobile e Google ha deciso di puntare forte su Gemini, il suo assistente virtuale IA divenuto rapidamente il centro dell’ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View.

Negli ultimi mesi il team di sviluppatori di Google ha lavorato duramente per implementare Gemini nelle varie applicazioni dell’azienda e l’ultimo esempio in tal senso ci arriva da Android Auto, ossia la soluzione studiata dal colosso statunitense per mettere a disposizione dei suoi utenti un valido assistente per i loro spostamenti, il tutto consentendo al conducente di mantenere la concentrazione fissa sulla strada.

La dimostrazione del funzionamento di Google Gemini su Android Auto

Lo scorso anno nel codice di Android Auto sono stati scovati i primi riferimenti a Google Gemini (già nella versione 12.8 dell’app) e, se si riesce ad abilitare l’assistente IA, la sua icona prende il posto di quella classica di Google Assistant.

Se si tocca il pulsante del microfono, viene visualizzata l’icona di Gemini Live e quindi la relativa animazione con in basso la scritta “Chiedi a Gemini”. A quel punto dovrebbe essere possibile porre all’assistente IA del colosso di Mountain View qualsiasi tipo di domanda. Il seguente video ci offre una dimostrazione del funzionamento:

C’è da precisare che per il momento pare essere operativa soltanto l’interfaccia utente mentre non è possibile ottenere dall’assistente IA di Google le risposte alle domande. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per scoprire quando il supporto a Google Gemini in Android Auto sarà ufficialmente implementato per tutti gli utenti (probabilmente sarà necessario attendere ancora qualche mese).