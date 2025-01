Manca sempre meno alla presentazione ufficiale dei prossimi Samsung Galaxy S25. L’evento Galaxy Unpacked, infatti, è in programma il prossimo 22 gennaio e in attesa di conoscere nel dettaglio tutte le specifiche dei nuovi top di gamma del colosso sudcoreano si susseguono indiscrezioni e conferme. Facciamo il punto della situazione sulla CPU, la RAM e le prestazioni video dei prossimi Samsung Galaxy S25.

La conferma ufficiale sul processore

Diverse indiscrezioni avevano anticipato la presenza della CPU Qualcomm Snapdragon sui prossimi Galaxy S25. Ora è arrivata la conferma ufficiale direttamente dall’account X di Snapdragon che ha ricondiviso il post di Samsung in cui annunciava il Galaxy Unpacked accompagnandolo con il chiaro messaggio “Ci vediamo lì”.

Non ci sono conferme, invece, su quale processore Qualcomm sarà presente sui Samsung Galaxy S25, ma è improbabile che si tratti di un processore diverso dallo Snapdragon 8 Elite. Potrebbe in realtà trattarsi di una variante specifica “For Galaxy”, ma in quel caso sarebbe un ulteriore vantaggio in quanto si tratterebbe di una versione migliorata del processore.

RAM e prestazioni video di Galaxy S25 Ultra

Spostiamo ora la nostra attenzione sul modello di punta della serie Galaxy S25, ovvero Galaxy S25 Ultra. Di questa versione ci sono le immagini con le colorazioni ufficiali dello smartphone e diverse indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche, sul design caratterizzato dai bordi molto sottili e sul comparto fotografico che per diversi aspetti potrebbe deludere le aspettative. Eppure da questo punto di vista potrebbero non mancare le buone notizie.

Sembrerebbe, infatti, che nonostante l’assenza del sensore periscopico, Galaxy S25 Ultra possa prevedere nuovi obiettivi ultrawide e un teleobiettivo 3x con un aggiornamento della fotocamera esclusivo per questa versione. La novità riguarderebbe la presenza di una funzionalità che migliorerebbe le prestazioni video della fotocamera in condizioni di scarsa luminosità. Probabilmente il merito di questa novità è da individuare sempre nella presenza del processore Snapdragon. Una peculiarità, quindi, che esclude la possibilità che tale funzionalità venga rilasciata in un aggiornamento software anche sui modelli precedenti.

Sempre per quel che riguarda Samsung Galaxy S25 Ultra ci sono novità anche sul fronte della RAM. A differenza di quanto suggerito da precedenti fughe di notizie, indiscrezioni più recenti indicano la possibilità di una variante da 16 GB. Probabilmente, però, a beneficiare di una versione con questo taglio di RAM saranno solamente i mercati cinese e sudcoreano.

Online i wallpaper ufficiali

In attesa del Galaxy Unpacked è possibile scaricare i due sfondi ufficiali ad alta risoluzione per Galaxy S25. Si tratta di una versione chiara e una scura che, al di là del loro utilizzo, anticipano alcune caratteristiche dei nuovi flagship di Samsung.

A differenza dei precedenti sfondi, infatti, che si basavano su forme geometriche perlopiù casuali, i wallpaper dei Galaxy S25 mostrano la lettera S. Fin qui nulla di troppo sorprendente trattandosi della lettera che definisce questa serie. Guardando attentamente, però, si può notare come le forme compongano il numero 8. Il riferimento a Snapdragon 8 Elite potrebbe sembrare azzardato e c’è chi suggerisce, invece, che si tratti del simbolo dell’infinito. Potrebbe trattarsi di semplici coincidenze, ma in attesa di informazioni ufficiali si possono vagliare diverse ipotesi.

L’altra novità significativa di questi sfondi riguarda l’effetto gradiente utilizzato nei colori. La scelta sembra essere in linea con il design delle icone progettate per One UI 7, la versione software con cui i nuovi Galaxy S25 arriveranno sul mercato.