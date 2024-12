Da settimane si rincorrono indiscrezioni, leak e anticipazioni sul prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra. L’attenzione è elevata anche perché Galaxy S25 Ultra dovrebbe prevedere un restyling significativo che presumibilmente rappresenterà uno degli aspetti più importanti della nuova serie Galaxy S25. In attesa che Galaxy S25 Ultra venga presentato (non dovrebbe mancare molto considerando che il lancio è previsto a gennaio durante il primo Samsung Unpacked dell’anno) l’ultima fuga di notizie pone l’attenzione sul comparto fotografico del prossimo flagship del colosso sudcoreano.

Dubbi e ipotesi intorno al comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Ultra

La galleria di immagini di quello che dovrebbe essere il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra mostrano un dispositivo più piatto e con gli angoli più arrotondati rispetto ai predecessori. L’aspetto però più interessante è legato al comparto fotografico. Da una parte ci sono cambiamenti estetici negli anelli delle fotocamere e dall’altra parte l’assenza del modulo con teleobiettivo a periscopio.

Previous Next Fullscreen

Se questa indiscrezione venisse confermata (ed esistono diversi motivi per dubitarne) si potrebbe pensare che Samsung sia intenzionata a sostituire il teleobiettivo a periscopio con il nuovo modulo ALoP (All Lensens on Prism) che ha recentemente presentato. A far sorgere i dubbi sulla veridicità di questo cambiamento è la capacità di zoom ottico di questi sensori. La fotocamera con il modulo ALoP, infatti, ha uno zoom ottico di 3x, mentre i sensori delle ultime due generazioni di Samsung Galaxy offrono zoom ottici di 10x e 5x. Sarebbe quindi un clamoroso downgrade, per certi aspetti paradossale. Questo contrasta con le recenti indiscrezioni che hanno suggerito un possibile sensibile miglioramento nelle prestazioni.

Non è da escludere, comunque, che Samsung decida di cambiare strategia. Al momento però siamo ben lontani da qualche possibile conferma. Bisogna infatti ricordare che i modelli a cui fanno riferimento queste immagini sono dei mockup di dispositivi creati per scopi di design o di marketing. Questi prototipi non includono componenti elettronici e sono usati principalmente per mostrare il design di un prodotto in anteprima. Hanno lo scopo di fornire ad aziende, rivenditori e produttori di accessori le informazioni per prepararsi all’uscita di un dispositivo, verificandone dimensioni, layout e posizionamento dei componenti esterni come pulsanti o fotocamere.