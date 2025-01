È da qualche generazione ormai che Samsung ha adottato un design dalle forme più squadrate per il modello Ultra della gamma Galaxy S, tuttavia il futuro Samsung Galaxy S25 Ultra — prossimo alla presentazione — è pronto a portare una ventata di novità, come evidenziato dai numerosi render trapelati nelle scorse settimane e dalla foto dal vivo dello smartphone appena apparsa in rete.

Il design di Samsung Galaxy S25 Ultra in una foto dal vivo (leak)

L’attuale Samsung Galaxy S24 Ultra — visibile in copertina — è stato il miglior smartphone Android in circolazione sin dal suo arrivo sul mercato e, a fine 2024, è stato insignito di tale titolo sia dalla nostra community che dalla nostra redazione (il video dei TuttoAndroid Awards è disponibile a questo link); del resto, la crescita delle vendite è indicativa della bontà del prodotto e del suo apprezzamento da parte del pubblico. Per questo motivo, il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra si troverà a raccogliere un’eredità decisamente pesante.

Il prossimo flagship di Samsung è al centro di tantissime indiscrezioni già da mesi e i leak si stanno intensificando man mano che ci avviciniamo al lancio ufficiale (il Galaxy Unpacked 2025 dovrebbe tenersi il 22 gennaio ormai prossimo in California): negli ultimi giorni dello scorso anno si era parlato di funzioni particolari e della probabile inclusione di Gemini Advanced, mentre il 2025 si aperto con voci sul SoC e nuovi render che ci hanno mostrato tutte le colorazioni di Galaxy S25 Ultra. Ebbene, con il leak odierno si continua a parlare di design, spostando però l’attenzione sul lato anteriore dello smartphone, con particolare riferimento alle forme del dispositivo e alle cornici attorno al display.

La seguente foto di Samsung Galaxy S25 Ultra è stata condivisa su X e ha come fonte il noto leaker Ice Universe. Non si tratta di un render, bensì di una foto del dispositivo in funzione, o meglio di una sua porzione. Sebbene parziale, la foto è comunque sufficiente per apprezzare le cornici attorno allo schermo — che appaiono uniformi e particolarmente sottili — e un elemento di novità rispetto al passato recente della gamma: i bordi dello smartphone sono arrotondati.

Le ultime tre generazioni della linea Galaxy Ultra di Samsung erano state accomunate dall’utilizzo di un design squadrato, con bordi spigolosi che li rendevano unici ed immediatamente riconoscibili. Pur apprezzate dal punto di vista estetico, tali forme avevano suscitato qualche lamentela dal punto di vista ergonomico. Ebbene, tali feedback potrebbero aver indotto Samsung a smussare i bordi del prossimo Galaxy S25 Ultra, rendendolo meno iconico (e più simile agli arcirivali iPhone 16), ma al contempo più comodo da maneggiare.

