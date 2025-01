La ricerca è da sempre il focus del business di Google, ma è molto cambiata nel corso di questi anni. Dall’iconica barra di ricerca lanciata ufficialmente nel settembre del 1998, molte cose sono cambiate. Google ha introdotto modalità sempre nuove e strumenti sempre più performanti per trovare informazioni sul web. Uno di questi è Google Lens, uno strumento che consente di ottenere informazioni sul mondo reale tramite la fotocamera dello smartphone. Vediamo quindi come sfruttarne al meglio le varie funzionalità.

Cosa cercare (e come) con Google Lens

“Non è ciò che guardi che conta, ma ciò che vedi” scriveva lo scrittore statunitense Henry David Thoreau a conferma di come non basta poter guardare il mondo che ci circonda, ma saperlo vedere, il cui significato etimologico rimanda non solo alla percezione visiva, ma anche al sapere e alla comprensione profonda. Vedere significa riconoscere, interpretare e attribuire valore a ciò che ci circonda, trasformando un semplice atto fisico in un momento di conoscenza e consapevolezza.

Questa capacità di trasformare ciò che vediamo in conoscenza si riflette anche nell’utilizzo di Google Lens, che ci consente, grazie all’intelligenza artificiali, di ottenere informazioni utili e approfondite su ciò che osserviamo.

Una delle prime possibilità con cui utilizzare Google Lens è quella di usare la fotocamera, scattare una fotografia (o registrare un video) e porre una domanda all’applicazione. Google Lens restituisce una panoramica AI con una sintesi delle informazioni chiave relative a quella richiesta e un link di approfondimento. È interessante ricordare che la domanda può essere posta sia mediante prompt testuale che tramite comando vocale.

Una seconda modalità di utilizzo di Google Lens è quella che consente di trovare informazioni su un’immagine. Con la funzione Informazioni su questa immagine è possibile comprendere rapidamente se quella foto è stata utilizzata su altri siti web e in che modo. Questa funzionalità è utile sia per i singoli utenti che per chi si occupa di informazione, aiutando a evitare la diffusione di fake news e a svolgere attività di fact-checking.

Google Lens non è solo un’applicazione mobile utilizzabile sia su device Android che iOS, ma è disponibile anche nel browser Chrome. Selezionando l’icona di Google Lens nella barra degli indirizzi, si apre un cursore che consente di selezionare una parte della pagina. Questo attiva un pannello laterale con informazioni aggiuntive, permettendo di porre domande e approfondire la ricerca.

Inoltre Google Lens si rivela molto utile anche per fare shopping nei negozi fisici. Sempre utilizzando la fotocamera dello smartphone, infatti, l’applicazione mostra le informazioni chiave di un prodotto (come la disponibilità, il prezzo, le offerte, le recensioni e molto altro ancora). È una funzione utile sia all’interno dei negozi che quando si è in movimento e si vede un particolare prodotto che si desidera acquistare.

Un ultimo utilizzo di Google Lens è quello che consente di estrarre il testo da una foto (una pagina di appunti, un post-it, un manifesto di un evento, l’avviso affisso alla porta d’ingresso di un’aula universitaria, eccetera). Ma non solo. Scattando una foto è possibile ottenere un riepilogo delle informazioni presenti in quell’immagine e porre domande sul suo contenuto.

Molto più di un semplice strumento di ricerca, Google Lens è un’applicazione che può avere diversi utilizzi, alcuni particolarmente utili anche nella vita quotidiana. Con Google Lens è possibile tradurre indicazioni stradali e menu di ristoranti in tutto il mondo, riconoscere razze di animali, specie vegetali, edifici e monumenti, oltre a cercare informazioni su sintomi dermatologici.