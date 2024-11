Il mese scorso Google ha lanciato la nuova esperienza Google Shopping potenziata dall’intelligenza artificiale per offrire agli acquirenti un modo più assistito e personalizzato per fare acquisti online.

Ma dato che Google Lens viene utilizzato per quasi 20 miliardi di ricerche visive ogni mese e il 20% di queste è incentrato sullo shopping, lo strumento ora aiuta gli utenti a prendere decisioni più consapevoli anche quando fanno acquisti nei negozi fisici.

Google Lens diventerà il nostro commesso personale anche nei negozi fisici

Google Lens può mostravi rapidamente informazioni sui prodotti esposti nel negozio in cui vi trovate. Basta toccare l’icona di Google Lens e inquadrare il prodotto per trovare informazioni aggiuntive, prodotti simili in magazzino, oltre alla possibilità di capire se il prezzo di un negozio è competitivo e leggere le recensioni degli acquirenti.

Questa funzionalità è alimentata da oltre 45 miliardi di elenchi di prodotti di Shopping Graph, dati di inventario in magazzino da una gamma di rivenditori e dai modelli AI di Google Gemini e può fornire agli acquirenti le informazioni e la sicurezza di cui hanno bisogno per prendere una decisione immediata.

Inizialmente si potrà utilizzare questa funzionalità con prodotti di bellezza, giocattoli o elettronica in negozi di tutte le dimensioni che condividono il loro inventario locale con Google.

Al momento questa novità è disponibile nell’App Google per gli utenti statunitensi che hanno scelto di condividere la loro posizione precisa.