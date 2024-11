All’inizio dell’anno l’azienda di Mountain View ha introdotto nella Ricerca Google le panoramiche AI, una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire riassunti generati automaticamente dei risultati di una ricerca sul Web.

Visto che la società crede in questa funzionalità, ora sta lavorando su un nuovo modo per interagire con le panoramiche generate dall’intelligenza artificiale.

Nella versione 15.45.33 beta dell’App Google, un utente Google Pixel 7a ha notato una novità per quanto riguarda le panoramiche AI.

Ora è infatti possibile selezionare una parte della panoramica generata dall’IA per ottenere una nuova panoramica AI che rappresenta un approfondimento di quella originale.

In altre parole selezionando del testo da una panoramica AI, Google ne crea una nuova incentrata sulla selezione. I risultati della panoramica approfondita appaiono in una scheda ridimensionabile, in modo che l’utente possa ancora leggere la panoramica originale. Ecco un esempio.

La Ricerca Google testa le panoramiche delle panoramiche AI

Al momento la funzionalità sembra utilizzabile solo con il testo nella panoramica originale, quindi non è possibile evidenziare un testo qualsiasi nella schermata dei risultati della ricerca ed eseguire una seconda panoramica.

Inoltre è supportato solo un livello di profondità, quindi non è possibile eseguire panoramiche AI annidate, forse perché dopo la prima è meglio iniziare una nuova ricerca.

Al momento questa funzionalità è ancora in fase di sperimentazione e non sappiamo se e quando potrebbe essere rilasciata ufficialmente.

Le panoramiche AI sono state annunciate alla conferenza per sviluppatori lo scorso maggio e lanciate al di fuori degli Stati Uniti lo scorso agosto. Ora la funzionalità è disponibile in oltre 100 paesi, ma non ancora nell’Unione Europea.