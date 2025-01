Secondo i dati di Canalys, in India Redmi 13C è stato lo smartphone 5G più venduto del primo semestre 2024.

Ora tocca a Redmi 14C 5G raccogliere la pesante eredità e ci prova con un chip Snapdragon 4 Gen 2 più efficiente e un display da 120 Hz più grande.

Caratteristiche di Redmi 14C 5G

Redmi 14C 5G è animato dal SoC Snapdragon 4 Gen 2, il primo della serie a essere prodotto con tecnologia a 4 nm. Questo chipset è dotato di 2 core Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6 core Cortex-A55 a 1,95 GHz, inoltre include una GPU Adreno 613 e un modem X61 con supporto dual 5G e velocità di download fino a 2,5 Gbps.

Il dispositivo può contare su un massimo di 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di archiviazione UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con scheda microSD tramite uno slot dedicato che quindi permette di utilizzare anche due SIM.

Il display del nuovo smartphone Redmi è un pannello LCD IPS da 6,88″ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, meglio dei 6,74″ e dei 90 Hz del predecessore, tuttavia la risoluzione è HD+.

Il comparto fotografico non ha ricevuto grandi aggiornamenti e presenta ancora un sensore principale da 50 MP e una seconda fotocamera sul retro, mentre la fotocamera frontale passa da 5 a 8 MP, tuttavia la registrazione video è limitata a 1080p a 30 FPS per entrambe.

Redmi 14C 5G mantiene il jack per le cuffie da 3,5 mm e il suo singolo altoparlante è più potente del 50% rispetto a quello del modello precedente.

Il dispositivo Redmi è alimentato da una batteria leggermente più capiente da 5.160 mAh, tuttavia la ricarica è ancora a 18 W, ma se non altro nella confezione è incluso un caricabatterie da 33 W utilizzabile con altri gadget USB-C. Il corpo dello smartphone è classificato IP52 per la resistenza di base agli schizzi d’acqua.

Sul fronte software il dispositivo viene fornito con HyperOS basato su Android 14 e riceverà 2 anni di aggiornamenti e patch di sicurezza per 4 anni.

Sono tre le colorazioni disponibili: Starlight Blue, che pesa 205 grammi, Stardust Purple e Stargaze Black, che pesano 212 grammi per via del design del retro in vetro.

Disponibilità e prezzi di Redmi 14C 5G

Redmi 14C 5G sarà in vendita tramite Xiaomi India dal 10 gennaio a partire dal prezzo di 10.000 rupie (circa 112 euro) per il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione. Il modello 4+128 GB costa 11.000 rupie (circa 123 euro), mentre quello con 6+128 GB costa 12.000 rupie (circa 134 euro).