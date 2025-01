Il team di sviluppatori di Samsung sta lavorando duramente all’ottimizzazione di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano, basata su Android 15, già disponibile in versione beta per i possessori della serie Samsung Galaxy S24 (soltanto in pochi mercati selezionati).

Le prime due versioni beta sono state rilasciate nel corso di dicembre e la terza è attesa per i primi giorni di questo mese e nelle ultime ore è stato il popolare leaker Ice Universe a svelarci una novità che dovrebbe portare con sé.

Una piccola novità della beta 3 di One UI 7

Stando al leaker, il team di sviluppatori di Samsung si è concentrato sul funzionamento del sistema di sblocco attraverso l’impronta digitale e con la beta 3 di One UI 7 si dovrebbe assistere ad un notevole miglioramento.

Pare che sia l’esperienza complessiva ad essere migliorata, non soltanto la velocità di riconoscimento dell’impronta digitale ed il conseguente sblocco del device ma anche il relativo suono e l’animazione, così come viene mostrato dal video pubblicato da Ice Universe su X:

Not only the sound is clearer, but also the fingerprint unlocking speed is extremely fast, which is faster than the previous version. pic.twitter.com/7tCIKgGrOW — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 2, 2025

La speranza degli utenti Samsung è che il programma di test pubblico di One UI 7 proceda senza intoppi, in modo che la nuova interfaccia possa essere pronta per la fine di questo mese, quando dovrebbe fare il suo esordio ufficiale a bordo della serie Samsung Galaxy S25.

Nelle settimane successive il colosso coreano dovrebbe quindi iniziare a rilasciare il relativo aggiornamento per gli altri dispositivi dell’azienda, a partire dalla serie Samsung Galaxy S24. Staremo a vedere.