State cercando una nuova smartband e non avete intenzione di accontentarvi? Difficile trovare un activity tracker più completo di Fitbit Charge 6 by Google, che mette a disposizione tante funzionalità e non ha praticamente nulla da invidiare a un normale smartwatch. In più in queste ore si può trovare in offerta su Amazon nella colorazione più vivace: vediamo come approfittarne.

Ottimo prezzo per Fitbit Charge 6 in offerta su Amazon

Fitbit Charge 6 ha esordito un annetto fa, ma risulta tuttora una delle smartband più complete sul mercato. Rispetto alla generazione precedente offre una maggiore precisione nel tracciamento (sia del battito cardiaco sia di altri aspetti) e un rinnovato algoritmo per il machine learning. Offre più di 40 modalità di esercizio, e per l’attività all’aperto può contare sulla connettività GPS integrata, che consente di lasciare “al sicuro” lo smartphone.

Tra le funzioni per l’attività fisica e il benessere, oltre alla misurazione del battito cardiaco in tempo reale e al contapassi, integra la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il punteggio per il sonno e la misurazione del livello di stress. Sul fitness tracker Fitbit by Google sono accessibili alcune utili integrazioni coi servizi Google: Charge 6 può contare su Google Maps per la navigazione passo passo direttamente dal polso e su Google Wallet per i pagamenti in mobilità tramite NFC.

La smartband propone uno schermo AMOLED protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3 e una batteria che promette fino a 7 giorni di autonomia (che possono variare in base al tipo di utilizzo), e ovviamente risulta resistente all’acqua fino a 50 metri (5 ATM). Inclusi nella confezione sono presenti sia il cinturino Small (140-180 mm) sia quello Large (180-220 mm), oltre naturalmente al caricabatterie.

Fitbit Charge 6 è stata lanciata al prezzo consigliato di 159,99 euro (cifra tuttora proposta sul Google Store), ma in queste ore potete acquistarla su Amazon con uno sconto niente male: sul sito è disponibile la colorazione Corallo/Alluminio oro champagne a 125,35 euro, con spedizione gratuita e consegna in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile), e in più usando il codice sconto FITBIT20 da applicare nella fase d’acquisto potete portarvela a casa con ulteriori 20 euro di sconto e quindi a 105,35 euro; per completezza, vi segnaliamo che a 4 euro in più ci sono le colorazioni grigia e nera.