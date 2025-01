Un nuovo accessorio è disponibile in queste ore per Google Pixel Watch 3: si tratta del cinturino Bellroy, realizzato in pelle e acquistabile in Italia in due colorazioni e due dimensioni. Vediamo com’è fatto, quanto costa e come acquistarlo.

Ecco il nuovo cinturino Bellroy per Google Pixel Watch 3

Si chiama semplicemente Cinturino Bellroy per Pixel Watch 3 ed è disponibile sul Google Store, anche se le pagine corrispondenti sono accessibili pure su Amazon (senza effettiva disponibilità, perlomeno nel momento in cui stiamo scrivendo). Il nuovo cinturino va ad aggiungersi a quelli già messi a disposizione sullo store online di Google, offrendo una nuova e ulteriore scelta di personalizzazione per i possessori dello smartwatch.

Il nuovo accessorio è Made for Google ed è quindi frutto di una collaborazione tra Bellroy e la stessa casa di Mountain View. Il cinturino è realizzato in pelle di alta qualità (conciata in modo ecologico) con sistema regolabile e polimero flessibile (all’interno), che lo rendono una scelta elegante e “destinata a durare nel tempo“. La parte interna è studiata per mantenere il cinturino sempre fresco a contatto con la pelle.

Oltre ai cinturini Performance Loop, sportivo perforato, in tessuto, elastico, metallico a maglie, sportivo, in pelle lavorata, a maglia metallica, metallico slim e in pelle bicolore, sul Google Store italiano è dunque disponibile il cinturino Bellroy nelle colorazioni Nero e Terracotta. Come con gli altri cinturini, anche qui abbiamo le varianti da 45 mm e da 41 mm, a seconda della dimensione di Google Pixel Watch 3. Il sito non lo specifica, ma sulla carta la versione più piccola (41 mm) dovrebbe risultare compatibile anche con Google Pixel Watch e Google Pixel Watch 2.

Il prezzo? Il Cinturino Bellroy per Pixel Watch 3 è disponibile all’acquisto sul Google Store italiano a 75 euro (oppure 3 rate mensili da 25 euro), con spedizione gratuita. Come anticipato, sono comparse anche le relative pagine su Amazon, anche se per il momento compare la dicitura “Non disponibile“: immaginiamo di vedere novità nei prossimi giorni.