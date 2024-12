Una nuova ricerca condotta dall’Università di Notre Dame sta facendo discutere il mondo tech: i cinturini premium degli smartwatch potrebbero non essere così sicuri come pensiamo. Al centro dello studio ci sono i materiali di alta gamma, in particolare il fluoroelastomero, sempre più utilizzato dai grandi produttori per i suoi cinturini di fascia alta.

I cinturini per smartwatch premium potrebbero rilasciare sostanze chimiche pericolose: ecco cosa sapere

Ma facciamo un passo indietro. Cosa rende questi cinturini potenzialmente pericolosi? La risposta sta nelle PFAS, sostanze chimiche soprannominate “eterne” per la loro capacità di persistere nell’ambiente praticamente per sempre. Il team di ricercatori, guidato dall’esperto Graham Peaslee, ha analizzato diversi cinturini di marchi come Google, Samsung e Apple, scoprendo qualcosa di davvero inquietante.

In particolare, è emerso che i cinturini in fluoroelastomero – materiale molto apprezzato per la sua qualità premium – potrebbero rilasciare sulla pelle elevate quantità di PFHxA, una sostanza appartenente alla famiglia delle PFAS. Per intenderci, parliamo dello stesso tipo di sostanze che ormai si trovano ovunque, dall’Artico agli oceani più profondi, e che sono presenti nel sangue della quasi totalità della popolazione americana.

La cosa più preoccupante è che non sappiamo ancora quali siano gli effetti reali di queste sostanze sul nostro organismo. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come il nostro corpo reagisca all’esposizione al PFHxA, e i dati disponibili sono ancora troppo limitati per trarre conclusioni definitive.

Ma non tutto è perduto: ci sono diverse alternative sicure sul mercato. Il silicone, ad esempio, offre caratteristiche molto simili al fluoroelastomero ma senza i potenziali rischi per la salute. E non dimentichiamoci dei classici cinturini in tessuto, pelle o metallo, che rimangono scelte eccellenti per chi vuole stare sul sicuro.

Un dettaglio interessante emerso dalla ricerca riguarda il prezzo: mentre i cinturini economici (sotto i 15 dollari) sono risultati “puliti”, quelli più costosi – sopra i 30 dollari – sono proprio quelli che potrebbero presentare i maggiori rischi. Un paradosso che fa riflettere sulla correlazione tra prezzo e qualità, almeno in questo caso specifico.

La situazione ricorda quanto accaduto in passato con altri materiali inizialmente considerati sicuri e poi rivelatisi problematici. Gli esperti parlano di “sostituzione deplorevole”: si eliminano sostanze note come pericolose per sostituirle con altre poco studiate che potrebbero rivelarsi persino peggiori.

In attesa che la ricerca faccia il suo corso e ci dia risposte più precise, il consiglio è quello di guardare con attenzione l’etichetta del proprio cinturino. Se vedete la parola “fluoroelastomero” (o “fluoro-gomma”, come lo chiama qualche produttore), potreste voler considerare alternative più tradizionali. Dopotutto, quando si tratta di dispositivi che portiamo a contatto con la pelle tutto il giorno, meglio essere prudenti.