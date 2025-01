Gli utenti in possesso di un dispositivo Samsung Galaxy conoscono bene Good Lock, si tratta dell’asso nella manica dell’azienda coreana per quel che concerne le possibilità di personalizzazione del proprio smartphone o tablet, il software permette di svolgere un’ampia gamma di operazioni grazie a tutta una serie di moduli o applicazioni aggiuntive, caratteristica in grado di attirare a sé diversi utenti amanti della personalizzazione.

Lo strumento in questione è disponibile da diverso tempo ma solo in alcuni mercati selezionati, tuttavia sembra che con l’arrivo della One UI 7.0 le cose potrebbero cambiare.

Samsung Good Lock sarà disponibile globalmente e scaricabile anche dal Google Play Store

Come anticipato in apertura, la One UI 7.0 porterà con sé alcune interessanti novità: l’azienda coreana ha già reso disponibile la prima versione Beta della One UI 7.0 e, in seguito, anche la Beta 2; ciò ci ha permesso di dare un’occhiata ad alcune novità, in parte con un confronto prendendo ad esempio la “vecchia versione”, in parte dando uno sguardo decisamente più approfondito. Per scrupolo vi ricordiamo che il nostro Paese purtroppo non è tra i fortunati a poter beneficiare dell’aggiornamento in questione ma, se foste interessati a provare con mano la nuova versione della One UI, potete date un’occhiata alla nostra guida per procedere con un’installazione manuale.

Ad ogni modo, tra le novità della nuova versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda figurano anche buone nuove riguardanti Samsung Good Lock, per quanto fossero già circolate mesi fa alcune indiscrezioni in merito, ora c’è la conferma ufficiale della società tramite le parole di un dipendente:

Finally, Play Store Support and Global Country SupportStarting with One UI 7.0 Good Lock, you can download Good Lock not only from the Galaxy Store but also from the Play Store, and Good Lock is available in all countries. This is something that many of our customers have been hoping for, and we expect that it will allow us to provide more comfortable access to more Galaxy users.

Come potete notare dunque, Samsung ha non solo intenzione di rendere disponibile Good Lock a livello globale, espandendo la disponibilità dello strumento, ma ha intenzione di renderlo disponibile per il download anche tramite il Google Play Store, e non più esclusivamente tramite lo store di applicazioni proprietario.

Questa però non è l’unica novità che l’azienda ha in serbo per gli utenti utilizzatori di Good Lock, nel prossimo futuro sono infatti attesi diversi miglioramenti e nuove funzioni; di seguito riportiamo un breve elenco con le principali novità in arrivo:

miglioramenti all’interfaccia utente dell’app principale

nuova funzione di ricerca/filtro per cercare facilmente funzioni e applicazioni

miglioramenti per l’app Home UP

novità per Game Booster

Galleria Routine, funzione utile per modificare e adattare le routine create da altri utenti Galaxy o condividere routine utili affinché altri possano utilizzarle

diverse novità lato personalizzazione estetica con Theme Park

Samsung sembra dunque avere in cantiere grossi cambiamenti per Good Lock, tuttavia la società non ha condiviso tempistiche precise, è lecito presumere che l’approdo dello strumento sul Google Play Store arrivi contestualmente al rilascio della prima versione stabile dell’interfaccia, l’uscita dal canale Beta della One UI 7.0 dovrebbe contestualmente rendere disponibili anche tutte le altre novità dello strumento.