Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Tra le funzionalità esclusive offerte dal colosso coreano vi sono quelle relative ai moduli Samsung Good Lock, soluzione studiata per consentire agli utenti di personalizzare al massimo i propri device e con l’aggiornamento all’interfaccia One UI 7.0 dovrebbe essere implementata la risoluzione per un bug riscontrato da tanti.

È in arrivo il fix per un bug di Samsung Good Lock

Oramai da un po’ gli utenti lamentano la presenza di un bug relativo a Samsung Good Lock e alla visualizzazione delle icone di notifica nella modalità Always-on Display.

In pratica, quando la schermata di blocco viene personalizzata con il modulo modulo LockStar, le icone di notifica vengono visualizzate sopra altri widget o elementi dell’interfaccia, rendendole così difficilmente leggibili.

Riscontrato su Samsung Galaxy S24, le segnalazioni relative a questo problema si susseguono in Rete da diverse settimane e il team di sviluppatori del colosso coreano è a conoscenza della sua esistenza.

Nelle scorse ore il popolare leaker Tarun Vats su X ha confermato che tale bug (che dipende dal fatto che su Samsung Galaxy S24 la schermata Always-on Display è legata a quella di blocco) verrà finalmente risolto con One UI 7.0.

Ecco un esempio del bug di cui stiamo parlando:

A questo punto agli utenti che hanno riscontrato tale bug non resta altro da fare che attendere il rilascio dell’aggiornamento a One UI 7.0, in programma per i primi mesi del prossimo anno.