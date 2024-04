Xiaomi ha appena annunciato Redmi Turbo 3, uno dei primi smartphone Android a essere dotato del recente SoC Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzi del nuovo dispositivo che è disponibile anche in edizione limitata dedicata a Harry Potter.

Caratteristiche di Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 3 sfoggia un display OLED da 6,67 pollici 1,5 K con luminosità di picco fino a 2400 nit e oscuramento PWM ad alta frequenza a 1.920 Hz.

Il dispositivo vanta un potente sistema di raffreddamento da 4.800 mm² con design di separazione vapore-liquido, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

Il nuovo smartphone Redmi ha uno spessore di soli 7,8 mm ed è caratterizzato da una cornice ad angoli retti con un pannello posteriore piatto privo di plastica, inoltre offre un grado di protezione dalla polvere e dall’acqua IP64.

Redmi Turbo 3 è dotato di una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP 1/1,95″ con apertura f/1,59 e OIS e da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, mentre frontalmente è presente un obiettivo da 20 MP per selfie e videochiamate.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 90 W che fornisce una carica del 50% in 12 minuti e una carica del 100% in 35 minuti.

Specifiche di Redmi Turbo 3

Display OLED 20:9 da 6,7 ​​pollici (2712 x 1220 pixel) 1,5K a 12 bit OLED 20:9, frequenza di aggiornamento 120 Hz, frequenza di campionamento touch 480 Hz, luminosità di picco fino a 2499 nit, HDR10+, Dolby Vision, attenuazione PWM a 2160 Hz, attenuazione DC, Corning Gorilla Glass Protezione Victus

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 8s Gen 3 4nm con GPU Adreno 735

RAM LPPDDR5x da 12 GB/16 GB con spazio di archiviazione UFS 4.0 da 256 GB/512 GB/1 TB

Doppia SIM (nano+nano)

Xiaomi HyperOS

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony LYT-600 da 1/1,95″, apertura f/1,59, OIS, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2,2, sensore Sony IMX355, registrazione video 4K

Fotocamera frontale OmniVision OV20B da 20 MP con registrazione video 1080p

Sensore di impronte digitali integrato nel display, sensore a infrarossi

Audio USB tipo C, audio ad alta risoluzione, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 90 W

Resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua (IP64)

Dimensioni: 160,5×74,4×7,8 mm; Peso: 179 g

Redmi Turbo 3 Edizione Limitata Harry Potter

Redmi Turbo 3 è disponibile anche in un’edizione limitata Harry Potter ispirata ai “Sette Horcrux”. La speciale confezione offre un’esperienza magica con scene di “Diagon Alley” accuratamente dipinte a mano, un badge, una custodia personalizzata e altri gadget a tema.

Prezzi e disponibilità di Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 3 debutta in Cina nelle tre varianti colore nero, verde e titanio al prezzo di 1.999 yuan (circa 256 euro) per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, 2.299 yuan (circa 295 euro) per la variante con 12 GB e 512 GB e 2.499 yuan (circa 321 euro) per il modello con 16 GB e 512 GB, mentre il modello con 16 GB e 1 TB costa 2.799 yuan (circa 359 euro).

Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione costa 2.699 yuan (circa 346 euro). Il prodotto è già ordinabile e sarà in vendita in Cina a partire dal 15 aprile.