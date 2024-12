Nel corso delle ultime ore sono trapelati alcuni render che mettono in mostra rispettivamente Redmi Turbo 4 e POCO X7 (comprendendo sia il modello base che Pro), svelando il design di entrambi i nuovi modelli di smartphone: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Redmi Turbo 4: design e specifiche attese

Una foto pubblicata sulla piattaforma cinese Weibo mostrerebbe quello che dovrebbe essere, a tutti gli effetti, il design di Redmi Turbo 4, che strizza decisamente l’occhio a quanto visto di recente con Samsung Galaxy S24.Entrando nello specifico, il nuovo modello presenterà cornici arrotondate e simmetriche su entrambi i lati, superiori e inferiori. Sul lato posteriore troveremo invece un modulo fotocamere composto da due sensori con allineamento verticale.

Secondo le indiscrezioni più recenti, Redmi Turbo 4 presenterà un display OLED con risoluzione 1,5 K. La certificazione 3C del modello in esame avrebbe inoltre rivelato il supporto alla ricarica rapida da 90 W di potenza. Ad alimentare Redmi Turbo 4 troveremo verosimilmente il chip Dimensity 8400.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il nuovo modello di casa Redmi, che ha recentemente subito un ritardo, con un lancio originariamente previsto per il mese di dicembre. Fino ad oggi la serie Redmi Turbo è rimasta appannaggio del mercato cinese, ma non si esclude un cambio di rotta per questo nuovo modello e il suo conseguente arrivo sul mercato occidentale, ad un prezzo compreso tra i 205 e i 275 dollari circa. Il 2025 dovrebbe inoltre vedere l’esordio di Redmi Turbo 4 Pro, dotato al suo interno del nuovo chip Snapdragon 8s Elite. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

POCO X7: design e colorazioni disponibili

Manca sempre meno al lancio della nuova serie POCO X7, e nel frattempo alcuni scatti trapelati in rete dall’informatore Sudhanshu mostrerebbero il design del modello base e di POCO X7 Pro da ogni angolazione (e colorazione) possibile. La nuova serie sarà disponibile in un primo momento per il mercato indiano in tre colorazioni, rispettivamente Nero, Verde e Giallo.

Entrambi i modelli nello specifico presenteranno una configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, o alternativamente 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Per quello che sappiamo ad oggi, POCO X7 Pro potrebbe essere il primo modello dotato dell’interfaccia proprietaria HyperOS 2.0, basata sul sistema operativo Android 15.

Anche in questo caso la data d’uscita di POCO X7 per il mercato occidentale è ancora incerta, con il lancio in India previsto invece per la giornata di oggi. Rimaniamo anche in questo caso in attesa di aggiornamenti ufficiali da POCO, che non esiteranno ad arrivare nel futuro prossimo.