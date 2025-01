Cene, pranzi e brindisi di Natale e Capodanno sono ormai alle spalle e se state pensando di iniziare il nuovo anno con un po’ di sana attività fisica, le offerte di oggi fanno proprio al caso vostro: mentre scriviamo, due ottimi wearable marchiati Huawei sono disponibili su Amazon ai prezzi minimi: si tratta dello smartwatch Huawei Watch Fit 3 e della smartband Huawei Band 9.

Come si può facilmente intuire, si tratta di dispositivi molto diversi per tipologia, completezza, fascia di prezzo e, di conseguenza, target. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte attive su Amazon.

Lanciato ufficialmente nel mese di maggio dello scorso anno, Huawei Watch Fit 3 è un dispositivo molto interessante per la fascia di prezzo in cui si colloca e che ha tra i suoi principali punti di forza il GPS integrato, il supporto alle chiamate e un’autonomia ben superiore a quella dei classici smartwatch. La ricetta è quella nota — design curato ed elegante, forme squadrate e, soprattutto, natura ibrida a metà strada tra il mondo dei fitness tracker e quello degli smartwatch — e Huawei sta continuando a perfezionarla. Arrivato sul mercato al prezzo di listino di 159 euro, Huawei Watch Fit 3 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è acquistabile in questo momento al prezzo scontato di 129 euro, il più basso mai raggiunto sullo store in discorso; il prodotto è venduto e spedito da Amazon con annessa spedizione Prime (qui il link per abbonarsi). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Se siete alla ricerca di un nuovo wearable senza particolari pretese e vorreste ridurre al minimo la spesa senza rinunciare ad un’esperienza d’uso comunque curata ed appagante, Huawei Band 9 potrebbe essere il prodotto giusto per voi. Si tratta di una smartband moderna dall’ottima autonomia (fino a due settimane), che ai soliti punti fermi — monitoraggio dell’attività fisica e del sonno, controllo delle notifiche e supporto alle risposte rapide — ha aggiunto anche un sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità del display AMOLED. Lanciata a 59 euro e arrivata di recente al prezzo più basso di 44 euro, Huawei Band 9 è attualmente acquistabile al prezzo minimo di 39 euro in diverse colorazioni. Anche in questo caso parliamo di un prodotto venduto e spedito da Amazon con Prime. Di seguito i link per acquistarla:

Per non perdervi i migliori sconti durante tutto l’anno potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.