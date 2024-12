Se siete interessanti all’acquisto di una eSIM presso uno dei punti vendita TIM, sappiate che potete optare anche per la versione completamente digitale, priva di qualsiasi supporto fisico. Questo ovviamente si aggiunge alla possibilità di acquisto della eSIM tramite il sito ufficiale.

TIM offre le eSIM digitali anche nei negozi

Già da più di un anno i nuovi clienti possono attivare le eSIM TIM direttamente online tramite un QR Code inviato via e-mail. Dallo scorso maggio, anche i già clienti con SIM fisica possono richiedere il passaggio alle eSIM (con codice via e-mail) passando dall’Area Clienty MyTIM e utilizzando lo SPID come identificazione.

Per quanto riguarda i punti vendita fisici, in precedenza il QR Code veniva fornito su un supporto fisico, anche in caso di cambio formato: parliamo della cosiddetta TIM Card eSIM, proposta esattamente come una classica card di plastica con il solo codice (al posto della SIM da staccare). Un po’ un controsenso, considerando che tra i vantaggi delle eSIM viene solitamente pubblicizzato il mancato utilizzo della plastica. Come segnalato da MondoMobileWeb, da qualche giorno anche i negozi TIM hanno iniziato a proporre la versione completamente digitale, che prevede l’invio del QR Code via e-mail sia per i nuovi clienti sia per i già clienti che chiedono il cambio.

Questa soluzione non viene a quanto pare proposta a tutti, o perlomeno, per il momento sembra coesistere con la prima (probabilmente fino a esaurimento scorte dei supporti fisici). Per l’invio della eSIM, il punto vendita richiede obbligatoriamente l’inserimento dell’indirizzo e-mail principale del cliente, con verifica tramite codice OTP (che deve essere fornito al momento per il proseguimento della procedura di attivazione).

Una volta verificato il tutto nel modo corretto, TIM invierà al cliente la mail contenente il codice QR da utilizzare per il download e l’installazione della eSIM. I costi per questa nuova modalità di attivazione sono gli stessi: 10 euro per i nuovi clienti (con o senza portabilità) o 15 euro per i già clienti. Per maggiori informazioni sulle eSIM TIM è possibile consultare la pagina dedicata.