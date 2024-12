Proseguono le offerte di Natale di Xiaomi tramite il suo shop online ufficiale. La prima parte dell’iniziativa si è conclusa questa mattina, ma sono bastati pochi istanti per accogliere la seconda parte: le nuove offerte sono disponibili su mi.com fino alle 9:59 del 31 dicembre 2024 e promettono idee regalo per tutta la famiglia.

La seconda parte delle offerte di Natale di Xiaomi

Tra le offerte di Natale sono presenti prodotti a marchio Xiaomi, REDMI e POCO, ma non solo per quanto riguarda gli smartphone Android: possiamo infatti trovare sconti su tablet Android, smartwatch, smartband, cuffie true wireless e altri prodotti dell’ecosistema e per la smart home. Come anticipato, questa seconda tornata di offerte rimane valida fino alle 9:59 del 31 dicembre, ma se trovate qualcosa di vostro gradimento vi consigliamo di non attendere troppo: l’esaurimento scorte potrebbe sempre essere dietro l’angolo, soprattutto per i prodotti più richiesti.

Anche in questo caso le offerte si dividono in varie sezioni. Tra i Daily Picks di oggi, 17 dicembre 2024, vi possiamo segnalare in particolare Xiaomi 14T 12-512 GB, che può scendere a 499,90 euro grazie al coupon XMAS50XIAOMI14T3 (valido comunque fino a fine mese). Queste le principali offerte valide in queste ore sul sito:

Tra le offerte spicca poi Xiaomi MIX Flip, smartphone pieghevole con formato a conchiglia: potete acquistarlo con 300 euro di sconto digitando all’interno del carrello il coupon XMAS300MIXFLIP. Sempre parlando di coupon, potete portarvi a casa il tablet POCO Pad con uno sconto extra del 10% digitando il coupon POCOPAD10 all’interno del campo dedicato.

Restano ancora valide le offerte bundle, che consentono di portarvi a casa alcuni prodotti a prezzo scontato se aggiunti contestualmente al carrello insieme ad altro: si tratta di REDMI Buds 4 Lite (9,99 euro), REDMI Buds 5 (29,99 euro), Xiaomi Smart Band 8 Active (9,99 euro), REDMI Watch 3 Active (29,99 euro), REDMI Watch 4 (69,99 euro), Xiaomi Router AX3200 (29,99 euro), Xiaomi Outdoor Camera AW300 (29,99 euro) e Xiaomi Body Composition Scale S400 (19,99 euro).

Tra le altre offerte di Natale a disposizione su mi.com per quanto riguarda gli smartphone possiamo trovare anche:

Oltre al già citato POCO Pad, sono in offerta diversi altri modelli di tablet Android, tra cui:

Per quanto riguarda il reparto wearable possiamo infine segnalarvi le seguenti proposte:

Queste erano solo alcune delle proposte di Xiaomi per questa seconda parte delle offerte natalizie. Se volete scoprire tutti gli sconti messi a disposizione sul sito ufficiale potete seguire il link qui in basso.