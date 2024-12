Concluso il periodo del Black Friday, in casa Xiaomi (e non solo) è arrivato il momento di pensare al Natale: la casa cinese lancia infatti la campagna “The Best Gifts, Create Memories“, con una guida definitiva ai regali Xiaomi per Natale e una serie di offerte a tema, pensate per celebrare la possibilità di trasformare ogni momento in un ricordo prezioso grazie alla tecnologia e ai dispositivi che creano connessioni tra le persone.

Xiaomi lancia le Offerte di Natale con tante idee regalo per le Feste

Xiaomi calca molto sull’esperienza fotografica lato smartphone, che grazie alla collaborazione con Leica può regalare diverse soddisfazioni nel catturare la magia del Natale. In ogni caso, all’interno della guida Xiaomi e delle offerte di Natale sono presenti parecchi prodotti a marchio Xiaomi, REDMI e POCO: abbiamo smartphone Android, ma anche tablet, smartwatch, smartband, cuffie true wireless e diversi prodotti per la smart home.

Le Offerte di Natale 2024 di Xiaomi sono in generale disponibili fino alle 9:59 del 17 dicembre 2024 (per la prima parte), ma alcune proposte andranno oltre e proseguiranno fino alle 9:59 del 31 dicembre 2024. Per gli amanti della fotografia possiamo citare le proposte riguardanti Xiaomi 14T, REDMI Note 13 e REDMI Note 13 Pro+ 5G, che secondo il produttore sono perfetti per chi vuole catturare ogni momento senza rinunciare a praticità e innovazione. In particolare, potete acquistare:

Restando sugli smartphone troviamo in offerta tra i Daily Picks di oggi, 5 dicembre 2024 (alcuni restano validi anche per i prossimi giorni), REDMI Note 13 Pro 5G da 299,90 euro, REDMI 14C da 119,90 euro, POCO F6 da 359,90 euro, POCO X6 Pro 5G da 269,90 euro, POCO X6 5G da 229,90 euro e Xiaomi 14T Pro da 699,90 euro. Sempre lato Android possiamo poi citare le seguenti proposte:

Non solo dispositivi Android però: come anticipato, su mi.com troviamo sconti riguardanti la gamma wearable, tra smartwatch, smartband e cuffie true wireless. In particolare vi segnaliamo:

Vi segnaliamo inoltre le offerte bundle, che consentono di portarsi a casa alcuni prodotti a prezzo scontato se aggiunti contestualmente al carrello insieme ad altro: si tratta di REDMI Buds 4 Lite (9,99 euro), REDMI Buds 5 (29,99 euro), Xiaomi Smart Band 8 (14,99 euro), Xiaomi Smart Band 8 Active (9,99 euro), Xiaomi Smart Band 8 Pro (39,99 euro), Xiaomi Watch S3 (99,99 euro), REDMI Watch 3 Active (29,99 euro) e REDMI Watch 4 (69,99 euro).

Chiudiamo con le offerte dell’ecosistema dedicate a chi vuole una casa sempre più smart:

La prima parte delle Offerte di Natale di Xiaomi si conclude alle 9:59 del 17 dicembre 2024, ma alcune proposte proseguiranno per tutto il mese. Per scoprire tutti gli sconti a disposizione sullo shop online ufficiale della casa cinese potete seguire il link qui in basso.