Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito ad un continuo susseguirsi di indiscrezioni inerenti OnePlus 13R, modello di smartphone che vedrà la luce come versione globale di OnePlus Ace 5, previsto in Cina per il mese corrente. In particolare, nelle ultime ore un leak avrebbe svelato gran parte delle sue specifiche tecniche e funzionalità: scopriamole insieme nel dettaglio.

OnePlus 13R: le possibili specifiche tecniche

Partiamo prima di tutto dallo schermo, dove troveremo un display AMOLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione 1264 x 2780 pixel, con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e una densità pari a 450 PPI, mantenendo dunque gran parte delle stesse specifiche viste precedentemente su OnePlus 12R.

Al suo interno troveremo invece il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il chip top di gamma di Qualcomm lanciato l’anno scorso. Il processore sarà alimentato da una batteria interna da 6000 mAh di capacità, la stessa montata sul modello top di gamma, OnePlus 13. Un passo indietro per le funzionalità di ricarica rapida, che passeranno dai precedenti 100 W di OnePlus 12R agli 80 W di potenza. OnePlus 12R presenterà l’interfaccia proprietaria OxygenOS 15, basata sul sistema operativo Android 15.

Il nuovo modello di smartphone offrirà una RAM da 12 GB, accompagnata da 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file: non è attualmente esclusa la possibile esistenza di ulteriori tagli, considerando soprattutto le tre configurazioni del precedente OnePlus 12R.

Passiamo poi al comparto fotocamere, che ospiterà sul lato posteriore un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1,8, un sensore 50 megapixel con apertura f/1,8 e un sensore da 8 megapixel con apertura f/2,2, oltre che un sensore frontale da 16 megapixel e apertura f/2,4. Terminiamo infine con la connettività, con il pieno supporto al Bluetooth 5.4, pagamenti NFC e un sensore ottico per le impronte digitali integrato nel display.

Al momento non conosciamo una data d’uscita precisa per OnePlus 13R: considerando l’uscita sul mercato globale di OnePlus 13 fissata per gennaio, è presumibile aspettarsi una finestra temporale simile anche per questo modello.

Vi ricordiamo come sempre che si tratta di informazioni non ufficiali, che dovranno dunque essere confermate dalla compagnia produttrice cinese. Rimaniamo quindi in attesa di aggiornamenti da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare durante i prossimi giorni o settimane.