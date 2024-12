OnePlus è stufa dei soliti calendari dell’Avvento e ha deciso di alzare la posta proponendo l’Explorer’s Adventure Calendar. Si tratta di un’edizione ultra-limitata che punta a trasformare le festività in un’avventura unica, a patto di avere un po’ di fortuna: vediamo in cosa consiste la nuova iniziativa OnePlus dal valore di ben 29.000 euro.

OnePlus lancia l’Explorer’s Adventure Calendar: in palio l’avventura e OnePlus 13

Con l’avvicinarsi del Natale e del nuovo anno tanti italiani desiderano rompere con le abitudini e uscire dalla propria zona di comfort: secondo una ricerca di OnePlus, la spinta a fare questo deriva dalla curiosità verso nuove culture (54%), dall’amore per la natura e le attività all’aperto (47%) e dal desiderio di crescita (47%). Il 60% delle persone si definisce amante dell’avventura, ma nonostante questo più della metà degli italiani (58%) non riesce a realizzare i propri sogni per questioni economiche (37%), età o fase della vita percepita (32%) e responsabilità familiari (32%).

OnePlus vuole abbattere gli ostacoli attraverso l’esclusivo Explorer’s Adventure Calendar, un calendario perfetto per chi ha voglia di esplorare. Non parliamo di qualcosa disponibile in vendita, ma di un concorso a premi completamente gratuito: dietro a 12 delle 13 porte del calendario si nascondono esperienze indimenticabili da vivere in un’avventura di 10 giorni in Islanda, la terra del fuoco e del ghiaccio.

Tra le esperienze incluse troviamo:

snorkeling tra le placche tettoniche per esplorare le profondità della Terra;

tra le placche tettoniche per esplorare le profondità della Terra; relax nella Sky Lagoon , per un bagno rigenerante con una vista spettacolare sull’Oceano Atlantico;

, per un bagno rigenerante con una vista spettacolare sull’Oceano Atlantico; esplorazione di un tunnel di lava , per scoprire il cuore vulcanico dell’Islanda;

, per scoprire il cuore vulcanico dell’Islanda; avventura in supertruck nella Valle degli Dei , che attraversa la magica valle con paesaggi che alternano ghiacciai, vallate verdi e fiumi cristallini;

, che attraversa la magica valle con paesaggi che alternano ghiacciai, vallate verdi e fiumi cristallini; avvistamento delle balene, con la possibilità di incontrare balenottere minori, megattere, focene e delfini dal becco bianco.

Abbiamo parlato di 12 caselle su 13, ma cosa si nasconde dietro l’ultima? Dietro si cela OnePlus 13, il nuovo smartphone Android del produttore cinese che potrebbe rivelarsi il compagno ideale per l’avventura. Presentato alla fine di ottobre in Cina e in arrivo in Europa durante il mese di gennaio 2025, il nuovo flagship propone la quinta generazione della Hasselblad Camera for Mobile, con registrazione in 4K Dolby Vision su tutte le fotocamere, e sarà lanciato nelle colorazioni Midnight Ocean (con pelle vegana), Black Eclipse e Arctic Dawn.

Per saperne di più su OnePlus 13: specifiche tecniche complete di OnePlus 13

“Con il lancio dell’Explorer’s Adventure Calendar, volevamo ispirare le persone a uscire dalla loro comfort zone e a intraprendere le avventure che hanno sempre sognato“, ha dichiarato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europa. “Questo calendario celebra lo spirito dell’esplorazione e anticipa l’arrivo del OnePlus 13, uno smartphone progettato per affrontare le sfide delle esperienze più straordinarie. Grazie a caratteristiche innovative pensate per resistere a condizioni estreme, il OnePlus 13 sarà il compagno ideale per catturare ricordi indimenticabili, che sia sotto la pioggia, la neve o il sole“.

L’Explorer’s Adventure Calendar è già disponibile sul sito ufficiale OnePlus: basta iscriversi a questo link entro il 6 gennaio 2025 per partecipare all’estrazione. Il fortunato destinatario del calendario sarà annunciato il 7 gennaio 2025 (qui il regolamento).