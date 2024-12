OnePlus annuncia oggi l’imminente lancio mondiale del suo nuovo smartphone Android di punta: stiamo parlando di OnePlus 13, dispositivo presentato in Cina alla fine del mese di ottobre e ora vicino al lancio nella versione globale. Vediamo quando potremo acquistarlo qui da noi e qualche anticipazione sull’offerta di lancio.

La versione globale di OnePlus 13 arriverà a gennaio 2025

OnePlus annuncia che la sua più recente creazione, OnePlus 13, sarà disponibile all’acquisto sul mercato globale a partire dal mese di gennaio 2025. Una finestra di lancio vicina per lo smartphone, anche se per il momento l’azienda non si è sbilanciata con una data precisa.

Le anticipazioni fornite dal produttore non sono finite qui: sappiamo che OnePlus 13 verrà proposto da noi nelle colorazioni Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn, ognuna caratterizzata da alcune peculiarità. La versione Midnight Ocean introduce per la prima volta la pelle vegana in microfibra, con una soluzione che combina estetica e resistenza elevata a graffi e abrasioni; la versione Black Eclipse presenta invece un sofisticato trattamento in vetro con effetto venature di legno rosa e nero, con una texture realistica e al contempo raffinata al tatto; infine, la Arctic Dawn propone un rivestimento in vetro basato su una tecnologia all’avanguardia che regala una superficie setosa, resistente alle impronte e piacevole al tatto.

Lo smartphone è il primo di OnePlus dotato di doppia certificazione IP68 e IP69, e propone la tecnologia Aqua Touch 2.0 per migliorare la sensibilità al tocco in ambienti umidi e con dita bagnate: può rilevare la presenza di gocce di acqua e regolare dinamicamente le impostazioni tattili per un’interazione senza interruzioni in ogni condizione; in più, è presente la tecnologia RadiantView, studiata per ridurre l’affaticamento visivo durante l’utilizzo prolungato e garantire un’esperienza visiva ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Lato fotocamera, a bordo c’è la Hasselblad Camera for Mobile di 5a generazione, per ritratti di qualità professionale e registrazioni in 4K con Dolby Vision con tutte le fotocamere.

Come abbiamo visto, la versione cinese dello smartphone mette a disposizione un ampio schermo AMOLED LTPO da 6,82 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una generosa batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W (qui la scheda tecnica completa di OnePlus 13).

Grazie alle anticipazioni che arrivano direttamente da OnePlus, possiamo già svelarvi l’offerta di lancio che sarà riservata ai primi acquirenti: chi acquisterà OnePlus 13 sul sito ufficiale potrà ricevere in omaggio un altoparlante Bluetooth Bang & Olufsen BeoSound Explore, dal valore di 249 euro. L’offerta sarà disponibile solo per un numero limitati di clienti. Per maggiori dettagli sul lancio globale, compresa la data precisa, dovremo attendere le prossime settimane: per il momento nessuna indicazione sul presunto “fratello” OnePlus 13R.