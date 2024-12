La serie Samsung Galaxy S25 porterà con sé diverse novità dal punto di vista software, e quest’oggi diamo un’occhiata a un paio di chicche già presenti sulla One UI 7 beta. In più, abbiamo la possibilità di fornirvi indicazioni più precise riguardanti le colorazioni del nuovo modello di punta, ossia Samsung Galaxy S25 Ultra, che a quanto pare avrà bordi molto sottili intorno al display. Tutto questo senza dimenticare le nuove foto che dovrebbero ritrarre Samsung Galaxy S25+ e che suggeriscono qualcosa di interessante, e le ultime anticipazioni sulla velocità della ricarica wireless.

Due novità della One UI 7 di Samsung Galaxy S25 sono già qui

Il programma beta della One UI 7 di Samsung è entrato nel vivo dopo il rilascio della seconda beta per la serie Galaxy S24 e l’allargamento ad altri Paesi. La nuova release della personalizzazione Samsung farà il suo esordio in versione stabile con il lancio di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ma probabilmente non ci sarà da attendere troppo per l’arrivo sugli altri modelli (partendo dalla serie Galaxy S24).

Abbiamo già avuto modo di scoprire insieme tante delle novità proposte attraverso la One UI 7 beta, ma ce ne sono altre ancora da scoprire, e due di queste riguardano la batteria. La prima tocca in particolare la sezione “Protezione della batteria“: sulla One UI 6.1 (e anche sulla 6.1.1) è possibile scegliere tra Base (la ricarica si arresta al 100%, e non riprende finché il livello non scende al 95%), Adattiva (Massima mentre si dorme e Base prima del risveglio, in modo automatico in base alle abitudini) o Massima (la ricarica si interrompe una volta raggiunto l’80%), e sulla One UI 7.0 è proprio quest’ultima modalità ad accogliere miglioramenti.

Attualmente la modalità Massima interrompe la ricarica all’80%, ma con la One UI 7 è possibile scegliere con maggiore precisione questo intervallo: si può optare per l’80%, per l’85%, per il 90% o per il 95%, in modo da scegliere il giusto equilibrio tra necessità e preservamento della batteria.

La seconda novità resta in questo ambito (“Impostazioni > Batteria“), ma si trova nella sezione “Risparmio energetico“: attualmente è possibile personalizzare alcuni dettagli della modalità risparmio energetico attraverso i toggle (come “Disattiva Always On Display“, “Limita velocità CPU al 70%” o “Diminuisci luminosità del 10%“), ma solo prima di attivarla. Sulla One UI 7 si possono invece modificare anche una volta attivata, per una maggiore flessibilità. In più, si aggiungono ulteriori opzioni.

Indicazioni più precise per le colorazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra

Il noto leaker Ice Universe ha condiviso quest’oggi nuove indicazioni sulle colorazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra, che ci consentono di scoprire in modo più preciso le tonalità. Proprio ieri avevamo avuto conferme sui nomi delle colorazioni, ossia Titanium Black, Titanium SilverBlue, Titanium Gray e Titanium WhiteSilver (per quanto riguarda quelle “standard”). I soli nomi danno un’idea generale, mentre oggi abbiamo qualche dettaglio in più:

Titanium Black: cover posteriore nera, frame argentato;

Titanium SilverBlue: cover posteriore blu chiaro, frame argentato con sfumature di blu;

Titanium Gray: cover posteriore grigia con una nota di oro, frame della stessa tonalità;

Titanium WhiteSilver: cover posteriore bianca e argento, frame argento molto chiaro.

La fonte parla anche di cornici particolarmente sottili intorno al display, migliori rispetto a quelle di Xiaomi 15 e iPhone 16 Pro Max. Lo si può iniziare a notare attraverso il render qui sotto, pubblicato dallo stesso Ice universe.

Galaxy S25+ in tre foto: tasto per la fotocamera o antenna mmWave e niente slot SIM?

Restiamo in argomento Samsung perché dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni importanti, derivanti da tre nuove foto che dovrebbero ritrarre Galaxy S25+ dal vivo. Le immagini mostrano qualcosa in più sul lato destro dello smartphone, al di sotto del tasto power e del bilanciere del volume: a prima vista potrebbe trattarsi di un nuovo pulsante simile a quello visto sugli iPhone 16 (e non solo), dedicato alla fotocamera, ma potrebbe trattarsi anche di un’antenna mmWave dedicata.

Questa antenna migliorerebbe la connettività 5G mmWave, offrendo velocità di trasmissione dati ancora più elevate agli utenti di operatori con reti compatibili. Un po’ come fatto da Apple negli Stati Uniti, Samsung potrebbe trovare lo spazio necessario attraverso la rimozione dello slot per le schede SIM fisiche. Per ora è presto per sbilanciarci, ma siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.

La serie Galaxy S25 avrà una ricarica wireless più rapida

Chiudiamo con un’anticipazione riguardante l’intera gamma Samsung Galaxy S25. Nelle scorse settimane alcuni rumor hanno puntato sulla possibilità di vedere sui nuovi flagship il supporto allo standard Qi2 per la ricarica wireless: tra le novità offerte ci sarebbe la possibilità di sfruttare un anello magnetico che faciliterebbe l’allineamento per la ricarica senza fili.

Gli ultimi rumor sostengono che gli smartphone avranno sì il supporto allo standard Qi2, ma che potranno utilizzare il magnete in stile MagSafe solamente attraverso le cover firmate Samsung (e non solo, probabilmente). C’è comunque una buona notizia: la velocità della ricarica wireless dovrebbe salire a 25 W (invece dei “soliti” 15 W).

grazie a Oscar per gli screenshot