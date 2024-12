Nuove interessanti informazioni sul programma beta della One UI 7 di Samsung arrivano dall’India: a distanza di qualche giorno dal debutto in altri Paesi, la versione di test è sbarcata in queste ore proprio nel Paese, e grazie a questo possiamo avere indicazioni sulla roadmap delle varie release con tanto di date.

L’arrivo in India della One UI 7 Beta fornisce una roadmap interessante

Come probabilmente avrete visto, una decina di giorni fa Samsung ha rilasciato la One UI 7 beta per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Le novità sono tantissime e sono bene o male quelle che abbiamo iniziato a scoprire piano piano attraverso le numerose anticipazioni dei mesi scorsi: potete scoprirle tutte nel nostro approfondimento.

La One UI 7 beta è sbarcata inizialmente in Germania, Regno Unito, Corea del Sud e Stati Uniti, mentre da oggi è in distribuzione anche in India (niente da fare per l’Italia, se non col metodo manuale spiegato qui sopra) con firmware ZXL5, in concomitanza con un ulteriore aggiornamento.

In base a quanto apprendiamo dal supporto Samsung ufficiale contattato da un utente indiano, la fase beta nel Paese è così composta:

16 dicembre 2024: Beta 1

23 dicembre 2024: Beta 2

30 dicembre 2024: Beta 3

In queste ore negli altri Paesi coinvolti nel programma è in rollout un primo aggiornamento della One UI 7 beta successivo alla Beta 1, ma è presumibile che i test proseguano in modo simile nei vari Paesi. Quando si parla di software è sempre difficile fornire date precise, e risulta a volte complicato rispettare le roadmap: se tutto questo fosse effettivamente confermato, e se lo sviluppo proseguisse senza ulteriori intoppi, potremmo veramente aspettarci un aggiornamento alla versione stabile entro il mese di gennaio 2025 (mese di uscita della serie Samsung Galaxy S25). D’altro canto ci sembra difficile pensare a solamente tre firmware beta, quindi vi invitiamo a prendere le indicazioni con la dovuta cautela.

Non sono da escludere ulteriori aggiornamenti correttivi, ma per il momento questo è quello che possiamo dirvi: continuate a seguirci perché terremo monitorata la situazione.