Il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di dicembre per i dispositivi Samsung sta procedendo a rilento, ma raggiungerà comunque tutti gli smartphone e i tablet Android idonei.

Ora il colosso sudcoreano sta rilasciando l’aggiornamento con la patch di dicembre 2024 per le serie Samsung Galaxy S23 e S22 e per gli smartphone pieghevoli di quinta generazione. La patch di dicembre è attualmente in distribuzione per i seguenti dispositivi Samsung: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5.

La nuova patch di sicurezza migliora l’affidabilità del sistema operativo Android in oltre 30 punti e quella più rilevante riguarda i dispositivi con chipset Qualcomm, come gli smartphone della gamma Galaxy S23 e gli smartphone pieghevoli. Samsung ha incluso nella patch otto miglioramenti che interessano temi, impostazioni, SmartSwitch e Samsung DeX.

Come aggiornare il vostro dispositivo Samsung Galaxy

L’aggiornamento con la patch di dicembre 2024 è attualmente in rollout per i dispositivi sopra menzionati in Europa. Per verificare la presenza dell’ultimo aggiornamento è sufficiente andare in Impostazioni » Aggiornamento software e toccare Scarica e installa se l’update è disponibile.

Samsung ha lanciato la beta della One UI 7 basata su Android 15 una decina di giorni fa per la serie Galaxy S24 in Corea del Sud, Stati Uniti e Germania e anche altri paesi dovrebbero aggiungersi, tuttavia i posti disponibili sono limitati. Per gli interessati è quindi utile sapere che Samsung potrebbe rilasciare la beta 2 della One UI 7 a giorni.